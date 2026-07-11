EN VIVO ¡GOOOOOOL ARGENTINO! Mac Allister abrió el marcador a los 10'
Pelota parada trabajada y que venía estando cerca. Córner de Messi, anticipo de Alexis en el primer palo y la Selección empieza a ganar un partido que no había comenzado fácil.
Por Redacción 0223
PARA 0223
MINUTO A MINUTO
Comenzó mejor Suiza manejando la pelota pero sin llegar con peligro.
Recién a los 8' pudo salir Argentina y acercarse al área rival.
10' Segundo córner seguido y misma búsqueda: la cabeza de Alexis Mac Allister que anticipó en el primer palo e hizo explotar Kansas City.
La Selección Argentina finalmente contará con el lateral Nahuel Molina y el mediocampista Alexis Mac Allister dentro del once inicial para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
El lateral derecho y el mediocampista eran las grandes dudas del entrenador Lionel Scaloni pero serán parte del once titular de esta noche en Kansas City.
De esta manera, la formación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
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