EN VIVO ¡GOOOOOOL ARGENTINO! Mac Allister abrió el marcador a los 10'

MINUTO A MINUTO

Comenzó mejor Suiza manejando la pelota pero sin llegar con peligro.

Recién a los 8' pudo salir Argentina y acercarse al área rival.

10' Segundo córner seguido y misma búsqueda: la cabeza de Alexis Mac Allister que anticipó en el primer palo e hizo explotar Kansas City.

La Selección Argentina finalmente contará con el lateral Nahuel Molina y el mediocampista Alexis Mac Allister dentro del once inicial para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El lateral derecho y el mediocampista eran las grandes dudas del entrenador Lionel Scaloni pero serán parte del once titular de esta noche en Kansas City.

De esta manera, la formación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.





