Controles, vacunación y prevención: llega una nueva jornada de “Salud en tu Barrio”

“Salud en tu Barrio” llegará a la Sociedad de Fomento Jardín Alto Camet del 13 al 17 de julio con controles, vacunación y acciones de prevención.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, llevará una nueva jornada del programa “Salud en tu Barrio” a la Sociedad de Fomento Jardín Alto Camet, ubicada en Costa Azul 3102, esquina Zeballos. El dispositivo municipal funcionará del 13 al 17 con atención de 9 a 14.



El móvil odontológico estará presente el lunes 13 y viernes 17 de julio, de 9 a 13, con atención para niños y adultos, controles bucales y urgencias.

Durante esta semana se realizarán controles de salud, vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), además de charlas de prevención sobre dengue y el ABC del ACV.





El viernes 17 de julio se llevará adelante un taller de RCP a las 14 y estará disponible el servicio de Oftalmología para niños.

El móvil odontológico estará presente el lunes 13 y viernes 17 de julio, de 9 a 13, con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, urgencias y prácticas de baja y mediana complejidad.

Además, habrá controles pediátricos con turno previo, consultas ginecológicas, talleres de promoción de la salud bucal, un taller de RCP y atención oftalmológica para niños.

Los martes, miércoles y jueves habrá controles pediátricos con turno previo en el dispositivo sanitario.

También se realizará una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos mayores de tres meses el jueves 16 de julio, de 9 a 12.

Para conocer el cronograma de servicios se puede consultar en la página del municipio https://www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio