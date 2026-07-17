La Torre Tanque propone historia, juegos y una vista única de Mar del Plata para estas vacaciones de invierno

Durante este receso invernal, Obras Sanitarias invita a residentes y turistas a redescubrir la Torre Tanque, Monumento Histórico Nacional y uno de los grandes íconos de la identidad marplatense, donde el valor patrimonial convive con el funcionamiento activo del sistema de agua potable de la ciudad.

Ubicada en la Loma de Stella Maris (Falucho y Mendoza), la emblemática construcción fue diseñada por el prestigioso arquitecto Cornelio Lange y continúa prestando servicio a la comunidad.

Una propuesta para toda la familia

La programación para estas vacaciones de invierno combina historia, aprendizaje, entretenimiento y paisajes inolvidables. Quienes la visiten podrán recorrer el Paseo de las Válvulas, integrado por diez piezas históricas de gran porte que reflejan la evolución tecnológica del servicio sanitario y conocer de cerca la magnitud de esta obra de ingeniería, que cuenta con una cisterna con capacidad para 13.000.000 de litros y un tanque elevado que almacena otros 500.000 litros.

El recorrido culmina en el tradicional mirador panorámico, desde donde se aprecia una vista de 360° de toda la ciudad.

Una experiencia para descubrir, aprender y jugar

Además de las visitas guiadas, la Torre Tanque ofrecerá una amplia propuesta de actividades recreativas para disfrutar en familia. Los más chicos podrán participar de “La hora del cuento”, junto al personaje Alcantarina, quien los invitará a descubrir la ciudad subterránea a través de un recorrido lleno de historias y aventuras.

La programación también incluirá el rincón “Super Clik”, donde los niños podrán convertirse en SuperOSSE, además de pintar antifaces y superhéroes inspirados en el cuidado del agua. Como todos los años, tampoco faltarán los clásicos juegos educativos: Memotest, Plomerito por un día y el Ta-Te-Ti del Agua, propuestas que combinan diversión y aprendizaje.

Para los adultos, la novedad será “Mirador a la carta”, un juego participativo que invita a recorrer los lugares más emblemáticos de Mar del Plata a través de un original mazo de cartas, aprovechando la vista privilegiada que ofrece el mirador de la Torre Tanque.

De esta manera, la Torre Tanque renueva su propuesta de vacaciones con actividades pensadas para todas las edades, combinando patrimonio, educación, juego y entretenimiento en uno de los espacios más emblemáticos de Mar del Plata.

Cronograma de actividades

Lunes a viernes (8:00 a 15:00):

* 10:00 y 14:00: visitas guiadas para adultos.

* 11:00 a 13:00: charlas y juegos infantiles con la propuesta recreativa “Cuento con Alcantarina”.

Sábados (15:00 a 17:45):

* 15:30: espacio de charlas y juegos para niños.

* 16:30: visita guiada para adultos.

Desde OSSE invitaron al público en general a “conocer de cerca el trabajo que hay detrás de cada canilla”, descubriendo un espacio donde la historia, la arquitectura y la ingeniería siguen formando parte de la vida cotidiana de los marplatenses.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada en el sitio web oficial www.osmgp.gov.ar Además, los días miércoles el ingreso será gratuito para todo el público.