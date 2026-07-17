Lucky Brand desembarca en Argentina con su propia tienda y remeras desde $50.000

La marca de denim premium Lucky Brand, originaria de Estados Unidos, está próxima a inaugurar su primer local en Argentina, ubicado en el centro comercial Dot Baires de la Ciudad de Buenos Aires. La apertura está prevista para los últimos días de julio, tras haber lanzado su tienda online en junio.

Con una inversión inicial de US$1 millón, Lucky Brand plantea un ambicioso plan de expansión regional liderado por Oxford Polo Club, el grupo empresarial de los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, quienes se encargarán del desarrollo de la marca en Argentina y la región.

Para este primer año, la empresa proyecta una facturación cercana a $5000 millones, impulsada por las ventas en e-commerce, tiendas propias y el canal mayorista. Además, esperan estar presentes en 50 puntos de venta y abrir alrededor de 30 locales propios.

La firma de denim premium llegará a un shopping porteño con más de 300 productos y planea abrir otras 30 sucursales en el país.

Laura Itzkovici, diseñadora textil y responsable de marketing, afirmó: “Queremos que el consumidor argentino viva la misma experiencia que tendría en una tienda de Lucky Brand en Estados Unidos. La misma calidad, los mismos productos, los mismos precios”.

La llegada de Lucky Brand se suma a un contexto de creciente interés de marcas internacionales en el mercado argentino. En meses recientes, otras firmas como Dolce & Gabbana, Victoria’s Secret, Decathlon, Miniso y Superdry también establecieron su presencia en el país.

La oferta de Lucky Brand incluye más de 300 artículos para hombre y mujer, entre camperas, camisas, shorts, remeras y jeans. En cuanto a precios, los jeans oscilarán entre $140.000 y $160.000, mientras que las remeras tendrán un valor aproximado de $50.000 a $60.000. Además, algunas prendas contarán con licencias oficiales de reconocidas bandas y marcas como The Rolling Stones, The Beatles, Grateful Dead, Guns N’ Roses, Fender, Woodstock, Corona y Guinness.

La marca de moda internacional abrirá su primer local a fin de mes y tendrá remeras desde $50.000. Foto: Lucky Brand.

Desde la empresa aseguraron que tanto en la tienda física como en la plataforma online mantendrán los mismos precios y calidad que en Estados Unidos, buscando ofrecer una experiencia auténtica al consumidor argentino.

“La apertura económica genera una oportunidad muy interesante para marcas internacionales con fuerte identidad y trayectoria. Creemos que Lucky Brand tiene todo para conectar con el consumidor argentino de una manera genuina”, resaltó Itzkovici, destacando el potencial del mercado local para el crecimiento de la marca.