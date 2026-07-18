Conmoción: detuvieron a un famoso exfutbolista acusado de asesinar a puñaladas a un hombre

Un impactante crimen causó conmoción en las últimas horas tras confirmarse que detuvieron a un famoso exfutbolista acusado de asesinar a puñaladas a un hombre. El trágico episodio ocurrió en la vía pública de la ciudad de Diamante, ubicada en la provincia de Entre Ríos.

La víctima fue identificada oficialmente por los investigadores como Sebastián Barreto, un ciudadano de 31 años que falleció en el Hospital San José. El joven fue hallado con graves heridas de arma blanca tirado en la intersección de las calles Belgrano y Materi.

La víctima fue hallada malherida en la vía pública.

Cómo se produjo el ataque y la hipótesis que descartó la Justicia

Las autoridades policiales desplegaron cuatro allanamientos en simultáneo donde secuestraron diversas armas de fuego, prendas de vestir, celulares y varios cuchillos. En los operativos ordenados por la Fiscalía se concretó la detención de cinco personas mayores de edad.

Entre los implicados se encuentra el exvolante Santiago S., de 36 años, quien debutó profesionalmente en la primera división del Club Atlético Colón durante la temporada de 2009. En aquella época, el plantel superior santafesino se encontraba bajo la conducción de Antonio Mohamed.

Soto jugó poco en Colón y militó en equipos menores del fútbol argentino.

Los encargados de la pesquisa penal descartaron que el violento ataque estuviera vinculado con las celebraciones locales por el pase de Argentina a la final del Mundial. La causa quedó bajo estricto secreto de sumario a cargo de la División de Investigaciones y la Policía.