Los motivos por los que el lunes 20 de julio será feriado y habrá nuevo fin de semana largo

Después del feriado por el Día de la Independencia, muchos trabajadores volverán a contar con una nueva oportunidad de descanso gracias a un asueto establecido para el lunes 20 de julio, que permitirá formar un nuevo fin de semana largo de tres días consecutivos.

Sin embargo, esta fecha no tendrá alcance en todo el país como ocurrió con el 9 de julio. Se trata de un feriado local, definido para una determinada jurisdicción, por lo que solo alcanzará a los empleados y vecinos de la zona donde fue declarado el día no laborable.

La localidad de Carlos Pellegrini celebrará el próximo lunes su 119° aniversario fundacional, una fecha especial que recuerda el crecimiento de la región a partir de la llegada del ferrocarril y el impulso de los primeros proyectos de colonización agrícola privada.

Por esta conmemoración, los trabajadores de la administración pública y del sector bancario de la localidad tendrán una jornada de descanso y podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo. En el caso de los empleados privados, la posibilidad de contar con el día libre quedará sujeta a la determinación de cada empleador.

A nivel nacional, el próximo feriado que permitirá un descanso extendido llegará en agosto, debido a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín el lunes 17.

Aunque se trata de un feriado trasladable, al coincidir con el inicio de la semana no será modificado, por lo que generará un fin de semana largo de tres días para millones de argentinos.

Calendario de feriados 2026

De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, todavía quedan varias fechas de descanso y jornadas no laborables previstas para los próximos meses. Estas son las celebraciones que aparecen en el cronograma:

Lunes 17 de agosto: conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

conmemoración del . Lunes 12 de octubre: Día de la Raza .

. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional , trasladado del jueves 20 de noviembre.

, trasladado del jueves 20 de noviembre. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, que permitirá sumar un nuevo descanso extendido.

día no laborable con fines turísticos, que permitirá sumar un nuevo descanso extendido. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María .

. Viernes 25 de diciembre: celebración de Navidad .

Con estas fechas, los trabajadores podrán planificar los próximos períodos de descanso y aprovechar los últimos fin de semana largo del año junto a los días establecidos por el calendario nacional.