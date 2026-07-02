Todo el timing: Milei relanzó los cambios en Zona Fría en la previa de la nevada en Mar del Plata

El presidente Javier Milei encabezó en las últimas horas una reunión con diputados y senadores oficialistas en una especie de relanzamiento de la gestión tras la salida de Manuel Adorni del gabinete, en la que estableció las prioridades de la agenda legislativa libertaria. Entre ellas, el mandatario ubicó la modificación del régimen de Zona Fría, un proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados y que busca excluir a distintos distritos del sistema de compensaciones en las tarifas del gas. Entre esas regiones se encuentra Mar del Plata, donde este jueves se registró una histórica nevada.

El encuentro, realizado este miércoles por la tarde en la Casa Rosada, estuvo encabezado por una exposición del propio Milei, quien además adelantó el envío de un proyecto de ley para modificar la carta orgánica del Banco Central. También pidió a los legisladores avanzar con tres iniciativas para lograr su aprobación antes de fin de año: la reforma del régimen de Zona Fría, la reforma electoral y la modificación del régimen de inocencia fiscal.

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también se dirigió al público.

Todos esos proyectos, y especialmente el de Zona Fría, también dependerán de los acuerdos que logre alcanzar el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores aliados, cuyos legisladores serán determinantes para conseguir las respectivas sanciones. En el caso de Zona Fría, la iniciativa afecta directamente a usuarios de varias de esas provincias, por lo que algunos senadores aún mantienen su voto en duda.

Precisamente, el proyecto fue aprobado en mayo en la Cámara de Diputados por un margen mayor al esperado gracias al apoyo de bloques aliados, entre ellos el Pro, la UCR y fuerzas provinciales. Sin embargo, el expediente todavía no fue tratado en la Comisión de Energía del Senado, en un escenario que sigue siendo incierto para el oficialismo.

El gobierno reimpulsó Zona Fría y a las horas nevó en General Pueyrredon, uno de los distritos perjudicados por el proyecto de ley.

En las últimas semanas, distintos sectores políticos cercanos a la Casa Rosada también manifestaron reparos frente a la iniciativa. Por ejemplo, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó recientemente una declaración en defensa del régimen ampliado en 2021, respaldada incluso por todo el bloque del Pro. Entre quienes acompañaron esa postura figura el marplatense Guillermo Montenegro, quien además habilitó una declaración de similares características en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

El gobierno nacional impulsa una reforma del régimen de Zona Fría que busca reducir el universo de usuarios alcanzados por los descuentos en las tarifas de gas y focalizar el beneficio en los hogares de menores ingresos. La propuesta modifica el esquema vigente desde 2021, que amplió la cobertura a millones de usuarios en distintas provincias, y plantea que el subsidio deje de otorgarse principalmente por criterios geográficos para incorporar variables socioeconómicas. La excepción serán la Patagonia, Malargüe y la Puna, donde se mantendrá la cobertura plena prevista por el régimen.

El gobierno pretende reducir en millones el número de beneficiarios que reciben compensaciones tarifarias por vivir en zonas frías.

Con este cambio, una parte importante de los usuarios que hoy acceden a bonificaciones del 30% o del 50% en la factura de gas podría perder ese beneficio si no cumple con las nuevas condiciones que establezca el Estado, entre ellas tener ingresos familiares inferiores al equivalente de cuatro canastas básicas totales.

El gobierno sostiene que la reforma apunta a mejorar la eficiencia del gasto público y dirigir la asistencia a quienes más la necesitan. En cambio, sectores de la oposición advierten que la medida implicará un aumento en las boletas de gas para miles de familias que viven en regiones con bajas temperaturas.