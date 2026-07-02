Un enfermero quedó detenido tras abusar a una paciente de 86 años

Escándalo en el Hospital: el enfermero fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia.

La Policía de la Ciudad detuvo a un enfermero de 50 años en Caballito, acusado de una presunta violación a una paciente de 86 años internada en el Sanatorio Méndez.

Las cámaras de seguridad del establecimiento fueron claves en la denuncia, ya que lograron registrar el momento en que el trabajador ingresó a la sala de internación y agredió sexualmente a la mujer.

Fue tras un llamado al 911 que efectivos de la Comisaría Vecinal 6A se trasladaron hasta el sanatorio, ubicado en la calle Avellaneda al 500. Los policías fueron advertidos por la supervisora del centro de salud, quien relató lo ocurrido y les mostró los videos.

Las autoridades procedieron con la captura inmediata del hombre, que se encontraba en la sala de enfermería.

Según la investigación, el acusado formaba parte del personal desde enero de este año. La víctima, había ingresado pocos días antes debido a complicaciones respiratorias. Infobae aseguró que el acusado, identificado como W.J.P., era empleado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba).

Tras la detención, el enfermero quedó a disposición de la justicia. En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, bajo la dirección de la jueza Paula Pettazi y la Secretaría 133 de Mariana Turner.

El material fílmico está siendo peritado por los investigadores, quienes también recolectan testimonios para determinar si existieron situaciones similares en los meses previos.