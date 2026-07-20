La llamativa arenga de Messi que se hizo viral: "Olvidémonos de todo"

En el túnel, antes de salir, Messi dejó una frase llamativa que cobró relevancia luego del mal partido de la Selección.

En las últimas horas se filtraron las palabras del capitán argentino Lionel Messi a sus compañeros de la Selección previo al salir al campo de juego antes de la final del Mundial 2026, que ganó España 1 a 0 en suplementario.

Lo que más sorprendió fueron las frases de Messi tratando de "calmar" a sus compañeros y no empujando para adelante. Si bien, seguramente hubo una charla más privada antes de salir del vestuario, las últimas palabras previo al ingreso llamaron la atención: "Estemos tranquilos, pensemos en jugar nomás" comenzó, para finalizar con un extraño "olvidémonos de todo".

Pese al pedido de Messi, el mismo no hizo efecto ya que la Argentina en ningún momento se mostró dentro de la cancha. Desde el minuto se vio pasada por arriba por los españoles, que tuvieron el control de la pelota en todo momento y prácticamente no le permitieron a la "Albiceleste" pasar la mitad de cancha.

De esta manera, España no solo consiguió su segunda estrella, sino que también extendió su invicto a 38 partidos y cortó con la racha de cuatro torneos consecutivos ganados por parte de la Selección Argentina.



