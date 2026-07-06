Se para todo: una provincia decretó asueto administrativo para el partido entre la Scaloneta y Egipto

La selección argentina se enfrentará este martes en horas del mediodía a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y el país, al igual que cada vez que la Scaloneta tiene un compromiso de esta índole, se paralizará por completo.

En este sentido, la provincia de Tucumán, bajo la gobernación de Osvaldo Jaldo, decretó asueto administrativo para la función pública provincial a partir de las 12. La medida incluye la suspensión de actividades en colegios de todo el territorio tucumano.

"Tenemos que acompañar en un cien por ciento a nuestra selección, porque ya estamos en los tramos finales", afirmó el mandatario.

El mandatario explicó que la decisión busca acompañar un "acontecimiento deportivo de gran trascendencia para el país y permitirá que las familias tucumanas puedan seguir el encuentro".

“La Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo argentino. La Selección Argentina es la que le regaló y le sacó una sonrisa, un festejo a muchas familias que vienen sufriendo", señaló.

Al anunciar el alcance de la medida, el Gobernador precisó: “Vamos a instrumentar una resolución que a partir de las 12 del mediodía vamos a dar asueto administrativo a la administración pública que alcanza a todas las áreas del sistema del Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyendo las escuelas”.

Asimismo, aclaró que la disposición comprenderá únicamente a la administración pública provincial: “Por supuesto que los otros poderes tendrán que ver qué es lo que hacen, al igual que el comercio. Por eso nosotros lo que damos es asueto administrativo, de tal manera que los otros poderes y la actividad privada tomen la decisión que ellos consideren”.