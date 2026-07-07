EN VIVO: Messi tuvo el empate de penal y se lo atajaron: gana Egipto 1 a 0
La reacción de Argentina fue rápida pero no la pudo aprovechar. Penal a Tagliafico y el árquero le adivinó la intención al "10".
7 de Julio de 2026 12:14
Por Redacción 0223
PARA 0223
Otro flojo comienzo de la Selección y Egipto que rompe el cero antes del cuarto de hora.
Otro golpe anímico para la Selección. Reaccionó rápido, se activó, Enzo Fernández asistió a Tagliafico y lo deribaron. Messi se hizo cargo del penal y atajó el arquero egipcio.
Después de la pausa de hidratación, enfurecida la Scaloneta. Va con todo por el empate y otra vez salvó Oufa.
Leo fue por la revancha con un tiro libre lejano y le reventó el palo derecho.
Gran jugada de Argentina, al ritmo de Paredes. Tagliafico a Julián y atajada descomunal de Oufa.
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