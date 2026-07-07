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EN VIVO: Messi tuvo el empate de penal y se lo atajaron: gana Egipto 1 a 0

La reacción de Argentina fue rápida pero no la pudo aprovechar. Penal a Tagliafico y el árquero le adivinó la intención al "10".

Yasser Ibrahim pegó un mazazo en Atlanta.

7 de Julio de 2026 12:14

Por Redacción 0223

PARA 0223

Otro flojo comienzo de la Selección y Egipto que rompe el cero antes del cuarto de hora.

Otro golpe anímico para la Selección. Reaccionó rápido, se activó, Enzo Fernández asistió a Tagliafico y lo deribaron. Messi se hizo cargo del penal y atajó el arquero egipcio. 

Después de la pausa de hidratación, enfurecida la Scaloneta. Va con todo por el empate y otra vez salvó Oufa.

Leo fue por la revancha con un tiro libre lejano y le reventó el palo derecho.

Gran jugada de Argentina, al ritmo de Paredes. Tagliafico a Julián y atajada descomunal de Oufa.

 

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