EN VIVO: Messi tuvo el empate de penal y se lo atajaron: gana Egipto 1 a 0

Otro flojo comienzo de la Selección y Egipto que rompe el cero antes del cuarto de hora.

Otro golpe anímico para la Selección. Reaccionó rápido, se activó, Enzo Fernández asistió a Tagliafico y lo deribaron. Messi se hizo cargo del penal y atajó el arquero egipcio.

Después de la pausa de hidratación, enfurecida la Scaloneta. Va con todo por el empate y otra vez salvó Oufa.

Leo fue por la revancha con un tiro libre lejano y le reventó el palo derecho.

Gran jugada de Argentina, al ritmo de Paredes. Tagliafico a Julián y atajada descomunal de Oufa.