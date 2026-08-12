"Dibu" no, Buendía sí: Aston Villa juega la Supercopa ante PSG

El arquero marplatense Emiliano “Dibu” Martínez no jugará este miércoles la Supercopa de Europa con Aston Villa ante Paris Saint-Germain, debido a que el cuerpo técnico encabezado por Unai Emery decidió extender su período de descanso después de haber disputado el Mundial 2026. El partido se disputará desde las 16 horas de Argentina en el Stadion Salzburg de Austria. El que sí jugará será Emiliano Buendía, gan figura de los "villanos" en la temporada.

El campeón del mundo tampoco será la única figura ausente del conjunto inglés, ya que Ollie Watkins y Ezri Konsa, quienes participaron de la Copa del Mundo con Inglaterra, tampoco estarán disponibles para el encuentro. Emery explicó que los tres futbolistas terminaron sus respectivas temporadas más tarde que gran parte del plantel y consideró necesario otorgarles un período adicional de recuperación antes de reincorporarlos a la competencia.

De esta manera, Martínez se perderá la posibilidad de disputar un nuevo título internacional con Aston Villa, después de una temporada histórica para el conjunto de Birmingham. El equipo inglés consiguió jugar la final de la Supercopa luego de consagrarse campeón de la Europa League tras derrotar 3-0 al Freiburg en la final, resultado que significó su primer gran título desde la Copa de la Liga de 1996 y su primera conquista continental desde 1982.

Su rival será el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, que también llega al compromiso con algunos de sus futbolistas administrando las cargas después de haber participado del Mundial.

Aston Villa tendrá además otras bajas importantes para la definición, ya que Amadou Onana y el refuerzo Johan Manzambi están lesionados, mientras que el plantel sufrió varias modificaciones durante el mercado de pases. La Supercopa marcará también el regreso de Aston Villa a una competencia que solamente disputó una vez en su historia: en 1982 se quedó con el título al derrotar al Barcelona, luego de haberse consagrado campeón de Europa.