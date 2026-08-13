Compraron bolsones de ropa nueva para su local: le destrozaron la puerta y la desvalijaron a dos cuadras de una comisaría

Un local de ropa del microcentro de Mar del Plata fue desvalijado por al menos cuatro delincuentes a dos cuadras de la comisaría primera. Los comerciantes denuncian que en la última semana ocurrieron tres robos a negocios de la zona, a pesar de los anuncios que remarcaban la mayor presencia policial en la ciudad.

Tamara, del local “Catalinas” contó a 0223 cómo fue el robo, ocurrido a las 6 de la madrugada de este jueves en el negocio de La Rioja entre San Martín y Rivadavia. “Entraron dos personas y otras dos esperaron afuera. Se llevaron bolsos de mercadería... que justo habíamos comprado en un viaje y no la habíamos llegado a etiquetar y otras que teníamos colgadas”, lamentó.

Comerciantes advierten que en la última semana hubo tres robos en la zona. Foto: 0223.

Además, los ladrones se llevaron dos bicicletas que estaban en el depósito, que eran de las empleadas por un valor que supera el 1.300.000 pesos. “Tenemos siempre la reja con candado, pero no lo tocaron. Directamente forzaron la reja y la sacaron. Y rompieron el vidrio de la puerta”, dijo.

“La verdad que es un golpe durísimo. Más para nosotros que hoy en día está todo totalmente complicado y nos costó un montón volver a viajar para comprar mercadería. Lamentablemente no es la primera vez que pasa. La semana pasada robaron acá en la esquina, en McCowens, y en un kiosco. Da bronca, indignación y dolor. Ahora hay que tener que juntar fuerzas para volver a comprar todo de nuevo y empezar otra vez”, concluyó.

Comerciantes advierten que en la última semana hubo tres robos en la zona. Foto: 0223.

El robo ocurrió menos de 24 horas después que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires anunciara que reforzará la presencia policial en el centro de Mar del Plata, especialmente durante el horario de cierre de los comercios.