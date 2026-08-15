Una paliza inolvidable: Estudiantes de La Plata goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico

Estudiantes de La Plata se quedó con una victoria inolvidable en el clásico de la ciudad. El "Pincha" goleó 4-0 a Gimnasia y Esgrima por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 y volvió a demostrar toda su contundencia en uno de los partidos más esperados del fútbol argentino.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y rápidamente quedó claro que sería un clásico cargado de tensión. Gimnasia intentó disputar cada pelota con máxima intensidad, pero terminó pagando muy caro sus excesos. A los 35 minutos del primer tiempo, Alexis Steimbach fue expulsado luego de una durísima infracción en la mitad de la cancha, tras la revisión de la jugada por parte del VAR. El Lobo quedó con diez futbolistas en un momento determinante del partido.

La situación se complicó todavía más para Gimnasia apenas iniciado el segundo tiempo. Germán Conti recibió primero la tarjeta amarilla por una mano y, apenas unos segundos después, vio la roja por otra infracción, dejando al conjunto tripero con apenas nueve jugadores.

Con una superioridad numérica enorme, Estudiantes encontró los espacios y no perdonó: Mancuso abrió el camino y luego Palacios amplió la diferencia para empezar a transformar el clásico en una goleada.

Con el partido completamente a su favor, el Pincha manejó los tiempos y siguió atacando ante un Gimnasia que ya no encontraba respuestas. Joaquín Tobio Burgos convirtió el tercer gol y terminó de sentenciar la historia, mientras que Alexis Castro apareció para marcar el 4-0 definitivo y ponerle el broche a una actuación contundente de Estudiantes.

El resultado no dejó lugar para discusiones: Estudiantes fue ampliamente superior y se quedó con el clásico de La Plata con una goleada histórica por 4-0. El equipo dirigido por Alexander Medina aprovechó a la perfección el contexto que se le presentó, castigó cada error de su rival y construyó una victoria que sus hinchas difícilmente olvidarán.

Con este triunfo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026, Estudiantes no solo se adueñó de la ciudad, sino que también consiguió un envión anímico enorme para lo que viene en el campeonato y en la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. Gimnasia, en cambio, deberá recuperarse rápidamente después de una tarde para el olvido, marcada por las dos expulsiones y una derrota contundente ante su eterno rival.