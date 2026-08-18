Independiente Rivadavia estuvo cerca de la hazaña: eliminación por penales ante Fluminense

El interminable Fabio le detuvo el último penal a Atencio y le dio la clasificación a Fluminense.

Independiente Rivadavia tuvo una infructuosa cita con la historia, en la primera copa internacional de su historia, y quedó eliminado en manos de Fluminense de Brasil en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, al caer por 5-4 en la tanda de penales de un partido de vuelta igualado 1-1, luego de haber empatado sin goles en la ida.

En un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas, el primer gol de la noche fue marcado por el delantero Kevin Serna, a los 30 minutos del segundo tiempo, mientras que el atacante Álex Arce puso el 1-1 de penal en el sexto minuto de descuento.

Ya en la tanda de penales, para el local marcaron el delantero Matías Fernández, el defensor Iván Villalba y los atacantes Maximiliano Salas y Álex Arce, mientras que el arquero Fabio se quedó con los tiros de los volantes César Florentín y Rodrigo Atencio. En el conjunto brasileño convirtieron los defensores Thiago Silva y Rene, los volantes Hércules y Matheus Martinelli y el lateral Guga, mientras que el enganche Luciano Acosta desvió su definición.

Además, la visita tuvo que jugar con 10 hombres desde los 12 minutos de la segunda parte, por la acumulación de amarillas sufrida por el extremo Agustín Canobbio.

A pesar de la derrota, la “Lepra” mendocina redondeó un debut internacional histórico, al haber superado la fase de grupos como uno de los mejores primeros de toda la fase de grupos, con 16 puntos, además de haber sumado un inolvidable triunfo por 2-1 en el Maracaná ante el propio Fluminense, en la ronda de grupos.

El conjunto brasileño se convierte en el primer clasificado a los cuartos de final de la actual edición de la Libertadores, instancia en la que lo espera el ganador de la serie entre Platense y Coquimbo Unido de Chile, que se enfrentan este miércoles 19 de agosto desde las 19:00 (horario argentino), en el país trasandino.



