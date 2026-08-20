Argentinos en las cinco mejores ligas: ¿qué jugadores de la Albiceleste compiten por los trofeos?

Los principales clubes de Europa dan inicio a sus campañas en las ligas nacionales y, como es habitual, los argentinos serán protagonistas en la lucha por los títulos

Los principales clubes de Europa dan inicio a sus campañas en las ligas nacionales y, como es habitual, los argentinos serán protagonistas en la lucha por los títulos. La marca internacional de apuestas, 1xBet, analiza las posibilidades de los jugadores de nuestra selección para la próxima temporada.

Premier League

Luego de una temporada triunfal, el Arsenal sigue siendo el equipo más consistente de la liga más fuerte de Europa y es considerado el claro favorito. No hay jugadores argentinos en el equipo de Mikel Arteta, pero los que juegan en otros grandes clubes podrían dificultarle las cosas a los Gunners.

El Manchester United está haciendo grandes progresos bajo la dirección de Michael Carrick y junto a nuestro compatriota Lisandro Martínez, quien es una figura clave en la defensa. Los Red Devils siempre buscan ganar trofeos y la próxima temporada no será la excepción. El Manchester United ha reforzado su mediocampo con Andrey Santos y Youri Tielemans y el ambiente en los vestidores es el mejor que ha habido en los últimos años.

El Liverpool también está entre los aspirantes al título. El equipo se ha despedido de Mohamed Salah y está construyendo un nuevo equipo bajo la dirección de Andoni Iraola. La alineación de los Reds está repleta de estrellas de talla mundial y Alexis Mac Allister es uno de los jugadores clave en el mediocampo. La tarea del Liverpool es convertir a sus talentos en un equipo bien coordinado y, si el nuevo entrenador logra hacerlo, los Reds serán capaces de hacerle frente al Arsenal y al Manchester City.

Enzo Fernández también tendrá la posibilidad de ganar el título – aunque aún no se sabe en qué equipo comenzará la nueva temporada. El Manchester City está más que interesado en nuestro mediocampista, por lo que Enzo podría dejar el Chelsea antes de que termine el verano. Ambos clubes están pasando por un proceso de reconstrucción, pero cuentan con plantillas sólidas capaces de competir y coronarse como ganadores de la Premier League.

Serie A

En la temporada pasada, el Inter de Milán fue mucho más fuerte que todos sus rivales y ganó el Scudetto con 11 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Lautaro Martínez lideró el ataque de los Nerazzurri al anotar 17 goles. En la nueva temporada de la Serie A, el capitán tiene la intención de lograr otro impresionante récord de goles y ayudar a su equipo a ganar un segundo título consecutivo.

La Juventus, el club más galardonado de Italia, también estará en la contienda por el trofeo. Nicolás González ha regresado a Turín tras su préstamo en el Atlético de Madrid y está listo para desempeñar su papel en las futuras victorias de la Vecchia Signora.

También será interesante seguir a Nahuel Molina en AS Roma y al joven talento Nico Paz, quien juega para el Como; sin embargo, es poco probable que sus clubes compitan por el Scudetto.

La Liga

El Atlético de Madrid mantiene su reputación como la tercera fuerza de la liga española que es capaz de hacerle frente a los gigantes: el Real Madrid y el Barcelona. Los jugadores argentinos son especialmente importantes para los Colchoneros: Giuliano Simeone se mueve con gran dinamismo por la banda derecha, mientras que Julián Álvarez es el máximo goleador y la estrella más destacada del equipo. Además, el Atleti ha reforzado su plantel con el experimentado Cristian Romero, quien aumentará considerablemente las posibilidades del equipo de Diego Simeone en la lucha por el título de la Primera.

Bundesliga

En cuanto a la liga alemana, el Bayer 04 cuenta con varios argentinos en su equipo entre los que se encuentran Exequiel Palacios y Equi Fernández. Además, el Leverkusen ha fichado este verano al defensa central Facundo Medina. A pesar de contar con una buena selección de jugadores, será extremadamente difícil para el club repetir el éxito de la temporada 2023–24 y vencer al Bayern Múnich en la lucha por el título. El potencial financiero y el de la plantilla de estos clubes están en niveles completamente diferentes y que un verdadero milagro pase en el fútbol es poco probable.

Ligue 1

El poderoso Paris Saint-Germain ha sido campeón de Francia durante las últimas cinco temporadas y es poco probable que alguien le impida ganar su sexto título consecutivo. En cuanto a los argentinos que juegan en la Ligue 1, podemos destacar a Nicolás Tagliafico del Lyon y a Leonardo Balerdi del Marsella. No obstante, no debemos esperar que ninguno de los dos gane el título de liga en la próxima temporada.

La iniciativa “Winning Five” de 1xBet para la temporada europea

En el marco del inicio de las competencias continentales, la plataforma 1xBet presentó la promoción “Winning Five”, una iniciativa enfocada en el seguimiento de las cinco principales ligas de fútbol europeo (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) que estará vigente hasta el 30 de mayo de 2027.

El programa contempla dos modalidades de participación: bonificaciones semanales e integración a una tabla de clasificación. La dinámica semanal se estructura en tres niveles (Junior, Pro y Legend) según la actividad registrada en las distintas ligas, otorgando beneficios calculados sobre los promedios semanales con un tope fijado en 100 USD.

A su vez, la tabla de posiciones se divide en dos etapas: la primera finaliza el 13 de diciembre de 2026 y la segunda concluye el 30 de mayo de 2027. Los participantes que se ubiquen en los primeros 100 lugares de cada fase accederán a premios que incluyen montos en efectivo y puntos de bonificación.

Para conocer en detalle los requisitos de participación, montos mínimos, cuotas aplicables y los términos y condiciones completos, se puede consultar la plataforma oficial de 1xBet.

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