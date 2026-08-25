El poker como deporte mental: por qué gana cada vez más reconocimiento

Durante mucho tiempo, el poker quedó encasillado como un juego de casino más, dependiente pura y exclusivamente de la suerte. Esa mirada empezó a cambiar con el crecimiento de los torneos profesionales y el aumento en la cantidad de jugadores que se dedican al juego de forma sistemática, con estudio de manos, análisis estadístico y entrenamiento específico.

La Asociación Internacional de Deportes Mentales sumó al poker a su lista de disciplinas reconocidas en noviembre de 2024, en la misma categoría que el ajedrez y el bridge. El cambio fue más allá de lo simbólico y marcó un giro drástico en cómo se entrena y se compite hoy.

De la mesa física a los circuitos digitales

El fenómeno no se limita a los torneos más mediáticos. También creció la cantidad de jugadores amateurs que estudian el juego como quien estudia una disciplina técnica. El salto del poker hacia el terreno competitivo tuvo mucho que ver con la masificación de las plataformas online.

Jugar contra rivales de distintos países, revisar el historial de manos propias y ajenas, y entrenar fuera de un casino físico cambiaron la forma en que se aprende a jugar al poker. Algo similar pasó con el ajedrez cuando páginas online como chess.com convirtieron la práctica digital en el motor de crecimiento de esa disciplina, multiplicando la cantidad de jugadores serios y las comunidades de estudio online.

En poker, las herramientas de análisis, los simuladores de manos y las estadísticas en tiempo real, que hace una década eran privilegio de unos pocos profesionales, hoy están al alcance de cualquiera con conexión a internet. Y luego están las plataformas de poker online como Ignition Poker que funcionan como punto de entrada para quienes buscan competir con exigencia sin depender de un torneo presencial.

La ventaja de jugar online en la plataforma adecuada es que te permite mantener el anonimato mientras practicás distintas modalidades de juego y vas afinando tus habilidades. El universo del poker online permite encontrar mesas activas a toda hora y rivales de nivel variado para poder entrenar, a valores muy bajos. O incluso existe la posibilidad de jugar en modo prueba antes de involucrar dinero real.

Así, a medida que se expande el campo de competidores, el juego empieza a pedir un perfil de jugador distinto, con menos improvisación y más método. Leer al rival, calcular probabilidades y sostener la concentración durante partidas largas ganan gran peso, sobre todo en un contexto donde hay acceso casi inmeadiato a tanta información, solo con un celular y una buena conexión a internet.

Un debate que lleva años en el ambiente

La discusión sobre si el poker merece el estatus de deporte no es nueva. Ya se planteaba hace años, cuando el crecimiento del poker en la Argentina empezaba a compararlo directamente con el ajedrez.

El primer gran impulso del juego en el país se dio a mediados de los años 2000, de la mano del boom global que trajo el Texas Hold'em a casinos y clubes locales. Ese crecimiento sostenido derivó en 2011 en la organización de un circuito nacional de torneos presenciales con etapas en distintas provincias que contribuyó a generar una comunidad nacional, y sumar nuevos aficionados.

En ese momento, la falta de desgaste físico funcionaba como el principal argumento en contra del reconocimiento del poker como deporte, mientras que el argumento a favor se apoyaba en la exigencia mental que implica sostener una estrategia durante horas. José Litvak fue uno de los referentes históricos del poker argentino y autor de varios libros sobre la disciplina fue de los primeros en sistematizar ese argumento desde una mirada técnica.

El hecho de que la afición por el poker se mantenga en el tiempo pone en evidencia la adopción del juego como deporte y hoy sobran los argumentos a favor de la destreza cognitiva que exige competir a nivel profesional. Así todo, el respaldo institucional llegó para el poker recién en noviembre de 2024.

La exigencia mental detrás del juego

Jugar de forma regular exige memoria de trabajo, cálculo rápido de probabilidades y capacidad de leer patrones de comportamiento en tiempo real.

Cada mano obliga a procesar información incompleta y tomar decisiones bajo presión, sin margen para pausar el análisis. Esa combinación ubica al poker en la misma familia de juegos y deportes mentalesque ayudan a mantener ágil el cerebro, junto al bridge y otros juegos de estrategia por turnos que no son tan populares como el ya mencionado ajedrez.

La concentración sostenida durante partidas largas, que en un torneo pueden extenderse varias horas seguidas, funciona además como un entrenamiento cognitivo en sí mismo, comparable al que exige cualquier disciplina de alto rendimiento.

Los jugadores más consistentes suelen entrenar la memoria de corto plazo con ejercicios específicos, además de trabajar la gestión emocional para no tomar decisiones impulsivas después de perder una mano importante. Y en ese aspecto, fortalecer el control emocional y la capacidad de análisis es una ventaja en cualquier deporte, incluyendo los deportes físicos.

Argentina también tiene su lugar en el circuito

El nivel argentino en los torneos internacionales también viene creciendo, con más jugadores locales llegando a instancias decisivas de eventos de alto nivel. Sin ir más lejos, Alejandro "Papo MC" Lococo es un jugador de poker marplatense que tiene gran presencia en los torneos más exigentes a nivel internacional.

En esa misma línea se destaca Damián Salas, abogado de profesión, quien en 2020 se convirtió en el primer jugador argentino y latinoamericano en coronarse campeón del mundo en poker. Otro coloso del poker argentino es José Ignacio "Nacho" Barbero, oriundo de Campana, quien completa el podio de referentes locales al ser el jugador con más ganancias acumuladas en la historia del poker latinoamericano.

El interés por el juego también trascendió las mesas competitivas y llegó al ambiente artístico. El actor y humorista Fernando "Coco" Sily, por ejemplo juega torneos de manera habitual desde hace años, con resultados en el circuito presencial del país y participaciones en torneos internacionales. En una entrevista llegó a describir al poker como una disciplina más cercana al ajedrez y al backgammon que a los juegos de azar tradicionales de un casino.

Y si hablamos de Ajedrez como deporte mental, el ajedrecista marplatense Faustino Oro, que ya es una de las máximas promesas del ajedrez mundial, es otra muestra de que el país tiene terreno fértil para los juegos de estrategia en general.

El futuro del poker

El camino del poker hacia el reconocimiento pleno como disciplina mental sigue en construcción, pero la dirección ya está marcada. Si seguís de cerca el circuito, vas a notar que cada vez pesa más la preparación que la casualidad, algo que se nota en los torneos presenciales y también en las plataformas digitales que multiplicaron las horas de práctica disponibles para cualquier jugador.

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