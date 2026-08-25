Frío, nublado y con ráfagas de viento de hasta 50 km/h: el clima para este martes en Mar del Plata

Esperando el "calorcito", Mar del Plata tendrá una jornada no tan fría como ayer. Foto archivo: 0223.

Tal como estaba pronosticado, Mar del Plata tendrá una jornada no tan fría como ayer, en la previa a la llegada de una fugaz “primavera”, que despedirá agosto de la mejor manera en “La Feliz”.

Este martes 25 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada fría y mayormente nublada, con una temperatura de 4 grados durante las primeras horas y una máxima prevista de 14 grados.

Esperando el "calorcito", Mar del Plata tendrá una jornada no tan fría como ayer. Foto archivo: 0223.

Durante la mañana y la tarde se mantendrá el cielo mayormente nublado, mientras que hacia la noche continuará la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0 y 10 por ciento durante la jornada.

El viento soplará del sector norte, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora. Durante la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se espera una jornada ventosa especialmente durante la segunda mitad del día.

La humedad se ubica en torno al 86 por ciento, mientras que la visibilidad alcanza los 10 kilómetros.

Cómo seguirá el tiempo

El frío se mantendrá durante las primeras y últimas horas de los próximos días, aunque las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 15 y 16 grados.

Para este miércoles se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados; aunque podría haber algunos chaparrones al final del día. El jueves comenzará inestable, algo lluvioso pero luego mejora y tendrá registros de entre 9 y 16 grados, mientras que el viernes se prevén temperaturas de 8 y 16 grados.

El SMN pronostica el ascenso de la temperatura para Mar del Plata. Foto: 0223.

Durante el fin de semana las condiciones serán similares. El sábado tendrá una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados, mientras que el domingo se esperan 9 grados de mínima y 16 grados de máxima.