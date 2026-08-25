Violento asalto en Parque Luro: delincuentes interceptaron a un hombre cuando entraba a su casa

Le quitaron las llaves y se llevaron su camioneta mientras llegaba a su casa.

Un nuevo episodio de inseguridad se registró a primera hora de este martes en el barrio Parque Luro, donde un vecino fue víctima de un violento robo mientras llegaba a su vivienda con su camioneta.

El hecho ocurrió precisamente a las 7:15 de la mañana en la intersección de las calles Strobel y Pedraza, momento en que la víctima bajaba de su coche particular y llegaba a su vivienda.

Según se puede observar en las imágenes captadas por una cámara de seguridad privada de la propiedad de enfrente de la víctima, cuatro delincuentes que circulaban a bordo de dos motocicletas interceptaron al hombre en la vereda. Uno de los asaltantes descendió rápidamente del rodado y, tras abalanzarse sobre él, comenzó a forcejear e intimidarlo para quitarle sus pertenencias, a lo que se sumó un segundo sujeto.

Finalmente, lograron quedarse con las llaves de la camioneta que la víctima entregó. Dos de los delincuentes huyeron rápidamente de la zona a bordo de dos motocicletas, mientras que los dos restantes abordaron la camioneta de la víctima —una Volkswagen Amarok blanca— y se dieron a la fuga en el vehículo sustraído.

Ocurrió este martes minutos después de las 7.15 en Strobel y Pedraza.

Todo sucedió en pocos minutos y a la vista de muchas personas que pasaban por la vereda. Durante todo el ataque, el vecino intentó defenderse y comenzó a gritar con desesperación para alertar a los frentistas de la cuadra: “¡Llamá a la policía, llamá a la policía!”, se escucha clamar en los videos que captaron el angustiante momento.

Tras unos segundos de tensión y ante la imposibilidad de someter por completo al hombre, además de la alarma generada por las corridas y los gritos, los delincuentes optaron por darse a la fuga rápidamente del lugar con la camioneta.

Una semana que arrancó mal

El hecho de este martes sucedió a pocas horas de distancia de una entradera extremadamente violenta ocurrida el lunes por la mañana en el barrio San Carlos de Mar del Plata, cuando tres delincuentes encapuchados sorprendieron al propietario de una vivienda justo cuando ingresaba con su camioneta y cerraba el portón, tal como pasó hoy.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en una vivienda de Vieytes al 400. Según informaron fuentes policiales, el hombre de 33 años ingresaba a su domicilio a bordo de una Volkswagen Amarok gris claro cuando fue interceptado por tres sujetos.

Los delincuentes estaban encapuchados y utilizaban guantes. Si bien no exhibieron armas de fuego, redujeron al hombre y lo obligaron a ingresar a la vivienda, donde también se encontraba su esposa, y los golpearon salvajemente.