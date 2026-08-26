Barcelona tomó una drástica decisión en la "novela" de Julián Álvarez

Hasta el 2 de septiembre puede pasar cualquier cosa. La relación del jugador con el club y los hinchas está rota.

El Barcelona tomó una determinación fundamental en el caso de la hasta ahora trunca incorporación del delantero argentino Julián Álvarez. Desde el club catalán se decidió no hacer ninguna incorporación más en caso de no poder cerrar la llegada del argentino, por lo que se retirarían del mercado de pases a algunos días del final del mismo.

La postura fue adoptada en conjunto por Hans-Dieter Flick y Deco, entrenador y director deportivo del club, respectivamente, ante las constantes negativas por parte del Atlético de Madrid en la negociación del futbolista.

El Barcelona parece comenzar a rendirse y dejar ir sus ilusiones de adquirir al delantero Julián Álvarez, cuya inclinación hacia la realización del fichaje no influyó en la opinión de los directivos del “colchonero”. Acorde a lo informado por diversos medios europeos, desde el conjunto blaugrana se cerrará el mercado en torno a Julián, sea con su llegada o con su ausencia, sin enfocarse en otros centrodelanteros como indicaban los rumores, incluso con la mención del atacante Lautaro Martínez.

Por su lado, desde la representación del futbolista argentino se mantuvieron diversas conversaciones con dirigentes del Arsenal inglés, que también se interesó por fichar al delantero, aunque no han llegado a buen puerto. Esto se debe a la falta de intención del cordobés de volver al país inglés; no tuvo una gran experiencia en el Manchester City bajo el mando del entrenador Pep Guardiola. Además, el único club en el que la “Araña” había demostrado intenciones de jugar era el Barcelona, a pesar de que ello haya generado el descontento de los dirigentes de su club actual.

Ante la negativa de negociarlo con los catalanes, e incluso con una serie de publicaciones en X (anteriormente Twitter) en las que se burlaban de las ofertas recibidas, Julián Álvarez decidió salir a los medios, en pleno Mundial 2026, a comentar su deseo de jugar para el Barcelona, aunque eso únicamente le hizo ganarse el odio de los hinchas que colman el estadio Metropolitano en cada oportunidad.

El descontento demostrado en las redes sociales se hizo público en el encuentro del pasado domingo 23 de agosto, entre el Atlético y el Villarreal, en el que el argentino recibió silbidos e insultos de los cuatro costados desde su ingreso, e incluso se retiró del campo de juego sin saludar a la hinchada local, como hacían el resto de sus compañeros.