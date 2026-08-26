Qué le pasó y cuánto tiempo estará Tomás Aranda fuera de las canchas

El mediocampista número 10 de Boca, Tomás Aranda, sufrió una dura lesión en el entrenamiento de esta mañana que encendió todas las alarmas en el mundo "xeneize". Según la gravedad, tiene grandes posibilidades de pasar por el quirófano, ya que sería la opción más viable para garantizar una mejor recuperación. De esta manera podría tener un lapso de recuperación de alrededor de cuatro meses; como resultado, se perderá lo que resta de la temporada.

Los estudios determinaron que el juvenil estrella se fracturó el peroné, hueso ubicado en la parte posteroexterna de la pierna, paralelo a la tibia; no obstante, está previsto rehacer estudios para determinar si la lesión requiere intervención quirúrgica o si puede tratarse con inmovilización y consolidación ósea.

Debido a esto, una de las preocupaciones que tiene en vilo al entorno “xeneize” es el tiempo que tendrá que arreglárselas en cancha sin una de sus máximas figuras, que había tomado gran protagonismo siendo pieza clave en cada partido teniendo 19 años. El volante venía ganando un espacio de relevancia en la rotación del primer equipo, donde ya acumula 32 partidos oficiales disputados y se consolidaba como una de las alternativas jóvenes con mayor proyección dentro del plantel profesional.

Esto será un dolor de cabeza para todo el cuerpo técnico, el cual es comandado por Rodolfo Arruabarrena, debido a que Boca se mantiene en tres líneas de competencia. En Copa Sudamericana tendrá que recibir a São Paulo el 9 de septiembre por la ida de los cuartos de final, mientras que el 16 lo visitará en la ciudad homónima al club brasileño por el partido de vuelta. El próximo 2 de septiembre buscará un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Vélez Sarsfield.

En el campeonato tuvo un arranque poco regular, pero que lo mantiene con serias chances de meterse entre los 8 clasificados a los play-off. Aún quedan 10 fechas por jugarse, más la etapa de eliminación directa en caso de concretar el primer objetivo. Además, está a tres puntos de la zona de Libertadores 2027 en la tabla anual.