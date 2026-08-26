River y Coudet se juegan el año en el Monumental

Ángel Correa es una de las mayores esperanzas de River para salir de este mal momento.

River recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia, en medio de un muy flojo semestre, con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

River llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que tuvo un complicado arranque en el Torneo Clausura, donde solo sumó cuatro puntos en seis fechas y está penúltimo en la Zona B, solo por delante de Aldosivi de Mar del Plata.

Incluso, en su última presentación desperdició una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó rescatando un empate 2-2 en el Monumental.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Millonario" terminó primero sin problemas en el Grupo H con 14 puntos, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final.

Independiente Santa Fe, por su parte, terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, por lo que cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde derrotó a Caracas de Venezuela con un contundente global de 5-0.

El encuentro de ida entre River e Independiente Santa Fe, que se llevó a cabo en Colombia, terminó igualado sin goles.