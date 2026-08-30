Telekino 2443: resultados y ganadores de este domingo 30 de agosto

El sorteo del Telekino número 2443 de este domingo 30 de agosto puso en juego un pozo de más de 502 millones de pesos más una camioneta y un cuatriciclo - ambos 0 kilómetro - buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores.

Por tercera vez consecutiva, el pasado 23 de agosto hubo un afortunado ganador que acertó los 15 números y se hizo de un premio de $239.574.043 más un viaje a Europa y un crucero por el Mediterráneo.

Es por eso que este domingo, en el sorteo Tradicional del Telekino, hubo en juego un pozo de más de 246 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más una camioneta y un cuatriciclo - ambos 0 kilómetro -.

Los números que salieron fueron: 19 - 03 - 10 - 05 - 08 - 14 - 18 - 13 - 20 - 21 - 24 - 12 - 06 - 23 - 17. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 23 ganadores y cada uno se lleva $590.233.

Además se realizó el sorteo de los números de cartón. Los cinco ganadores fueron: 620.282 (Buenos Aires), 298.368 (San Juan), 840.494 (Buenos Aires), 124.373 (Capital Federal) y 114.852 (Capital Federal). Cada uno se lleva un premio de 3.000.000 de pesos.

Por su parte, el sorteo del Rekino puso en juego un pozo más de 5 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 07 - 19 - 21 - 23 - 11 - 25 - 18 -13 - 24 - 04 - 05 - 09 - 17 - 01 - 14. En este sorteo no hubo ganadores con los 15 aciertos. Con 14 aciertos hubo 24 ganadores y cada uno se lleva $209.496.

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $2.500 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.