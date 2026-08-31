Messi anunció su retiro de la Selección

Messi confirmó su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Lionel Messi confirmó su retiro de la Selección argentina después de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste. El capitán comunicó la decisión a través de una extensa carta en la que repasó su carrera, agradeció el cariño recibido y aseguró que se va con “tranquilidad y orgullo”.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, comenzó Messi en el mensaje.

El rosarino reconoció que dejar la Selección es una decisión difícil. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, escribió. Messi remarcó que siempre dejó todo por la camiseta argentina, no solamente durante los últimos años en los que consiguió los títulos más importantes, sino también durante las etapas más difíciles de su carrera.

“Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, sostuvo.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”

En uno de los pasajes más contundentes de la carta, el capitán explicó los motivos de su decisión. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó.

Además, agradeció especialmente a los argentinos por el acompañamiento durante sus 20 años en la Selección. “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, señaló.

Y agregó una frase que remite a una de las canciones más populares de los hinchas argentinos: “En las buenas y en las malas, mucho más”.

El capitán también dedicó un párrafo especial a su familia, a la que agradeció por haberlo acompañado durante toda su carrera. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, escribió.

También tuvo palabras para los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió su trayectoria en la Selección: “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

Al hacer un balance de su paso por la Selección, Messi destacó los momentos que pudo compartir con sus compañeros y con los hinchas argentinos. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, expresó.

El mensaje terminó con una frase que resume el vínculo de Messi con la camiseta argentina: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

Sin embargo, el dato más significativo apareció al final de la publicación. Messi aclaró que las palabras habían sido escritas el 21 de julio, dos días después de la final, pero que decidió publicarlas ahora. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, concluyó.