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Juegos Suramericanos 2026

Las primeras medallas marplatenses llegaron en natación

Guido Buscaglia y Matías Chaillou formaron parte de la posta 4x200 de Argentina que se quedó con el tercer puesto en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Buscaglia y Chaillou parte de la posta 4x200 que se quedó con la medalla de bronce.

14 de Septiembre de 2026 10:20

Por Redacción 0223

PARA 0223

La jornada inaugural de los Juegos Odesur 2026, que se desarrollan en Santa Fe, tuvo actuación de deportistas marplatenses y, dos de ellos, colaboraron con el equipo argentino que ganó la medalla de bronce en la posta 4x200 metros libres.

Guido Buscaglia fue el encargado de tirarse primero a la pileta para recorrer los 200 metros iniciales, mientras que Matías Chaillou cerró la carrera y aseguró el tercer puesto, detrás de Brasil y Colombia.

Ambos habían disputado sus pruebas individuales más temprano, avanzando a la final de los 100 metros libres. En esa definición, Chaillou quedó cerca de la medalla con el cuarto lugar, mientras que Buscaglia fue octavo.



 

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