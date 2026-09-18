Mar del Plata ganó los dos partidos y se metió en la semi del Argentino Ascenso A
Las chicas de la Selección Sub 19 festejaron por duplicado, no recibieron goles y este viernes cerrarán el grupo, con la clasificación asegurada y esperando rival.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Seleccionado Sub 19 de Damas de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) se quedó con dos victorias en la primera jornada del Campeonato Argentino Ascenso A y se aseguró su pase a semifinales.
En Monte Hermoso, el equipo marplatense goleó 4 a 0 a Entre Ríos. El partido lo abrió Catalina Casamayor con un gol de córner a los 3 minutos. Luego, a los 23 minutos sumó otro tanto Brisa García y a los 27′ convirtió Rosario Amore de córner. Amore volvió a anotar a los 36′, cerrando el primer triunfo para la ciudad.
En el segundo partido del día, las Damas le ganaron 1 a 0 a Santa Fe, consiguiendo el pase directo a semifinales gracias a un gol de Maite Tabares a los 37 minutos.
Con estos resultados, el equipo de la ciudad se mantiene puntero en la Zona A. Este viernes, desde las 15 hs, enfrentará a Sudoeste en el último partido pendiente de la fase de grupos. Por otro lado, aún resta definir su rival para la semifinal de este sábado.
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