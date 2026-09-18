Mar del Plata ganó los dos partidos y se metió en la semi del Argentino Ascenso A

Las chicas tuvieron un arranque ideal en Monte Hermoso y van por el ascenso. (Foto: Prensa AAMH)

El Seleccionado Sub 19 de Damas de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) se quedó con dos victorias en la primera jornada del Campeonato Argentino Ascenso A y se aseguró su pase a semifinales.

En Monte Hermoso, el equipo marplatense goleó 4 a 0 a Entre Ríos. El partido lo abrió Catalina Casamayor con un gol de córner a los 3 minutos. Luego, a los 23 minutos sumó otro tanto Brisa García y a los 27′ convirtió Rosario Amore de córner. Amore volvió a anotar a los 36′, cerrando el primer triunfo para la ciudad.

En el segundo partido del día, las Damas le ganaron 1 a 0 a Santa Fe, consiguiendo el pase directo a semifinales gracias a un gol de Maite Tabares a los 37 minutos.

Con estos resultados, el equipo de la ciudad se mantiene puntero en la Zona A. Este viernes, desde las 15 hs, enfrentará a Sudoeste en el último partido pendiente de la fase de grupos. Por otro lado, aún resta definir su rival para la semifinal de este sábado.