Una patinadora marplatense renunció a la selección: “Hoy priorizo mi cabeza”

Como pasa con tantos deportistas amateurs, Micaela Siri se cansó. En este caso, la patinadora marplatense, sorprendió a todos el domingo por la tarde, tras su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y anunció su salida de la Selección Argentina de patín carrera, en desacuerdo con la metodología y la falta de apoyo de la Confederación, que no brinda las mismas herramientas a todos los convocados.

Patinadora de Once Unidos, de 28 años, Siri le contó a 0223 que patina desde los 5, disputó su primer Mundial a los 16 y que decidió cerrar esta etapa "para priorizar mi bienestar y acompañar a las nuevas generaciones".

Siri comunicó su decisión a través de una publicación en redes sociales que, según explicó, no había realizado con la intención de que se viralizara. Su objetivo, afirmó, "era expresar los motivos que me llevaron a alejarme de la selección y compartir cómo me sentía después de tantos años de esfuerzo. Fue más que nada por mí, por el hecho de poder poder decir lo que opino y por qué decidí alejarme”, declaró al referirse al posteo.

Muchas veces, ante estas situaciones, las organizaciones se comunican y tratan de revertir la decisión o dar una explicación. Sin embargo, Mica aseguró que no recibió ningún llamado de la Confederación Argentina de Patín y que no buscó modificar la postura de la entidad. “No no me llamó nadie, tampoco intentaba cambiar ninguna opinión y era una decisión tomada”, señaló.

¿Por qué se alejó de la Selección Argentina?

La falta de apoyo fue el principal motivo: "Los nacionales, que son los torneos que tenemos que correr para poder estar en la selección y las licencias que hay que pagar anualmente, son cada vez más caras. Ir a correr un nacional te sale más caro que correr un torneo internacional, entonces te cobran cada vez más plata y cada vez hay menos apoyo. Y lo que rebalsó el vaso fue que "éramos ocho los seleccionados que estábamos para los Juegos Suramericanos y solo apoyaron a cuatro.

Aunque destacó el orgullo que significó representar al país, afirmó que continuar en esas condiciones dejó de ser saludable para ella. “Sí hoy decido frenar acá pes orque tampoco me está haciendo bien mentalmente”, expresó. Luego agregó: “No estoy pudiendo disfrutar nada por todo lo externo”.

La deportista remarcó que la decisión no estuvo relacionada con un arrepentimiento por su trayectoria. Por el contrario, aseguró que "valoro todo lo que viví y el esfuerzo de años para competir al máximo nivel. No me pesa ni me arrepiento de todo lo que hice”, declaró.

El esfuerzo fuera de la pista

Además de su actividad deportiva, como explicó en su posteo, Mica tiene un trabajo que la ayuda en muchas oportunidades a solventar esos viajes. “Yo estudio derecho y trabajo con un abogado que siempre me siempre me respetó muchísimo mi carrera deportiva y me apoyó para que yo pudiera viajar y y no perderme ningún torneo”, señaló, aunque aclaró que "también es una realidad que con un trabajo 4 horas, bancar todo, además el estudio es muchísimo, no solo carga horaria, sino mental”, afirmó. Y cerró: "Hoy priorizo mi cabeza".

Que sirva para que no le pase a las futuras generaciones

Con la decisión tomada, Micaela Siri tiene claro que una de sus principales motivaciones ahora es lograr que en el futuro a los deportistas no le pasen estas cosas. “Me tocará disfrutarlo desde otro lado y y apoyar a los a los más chiquitos. Yo entreno a los más chicos en el club (Once Unidos), a los menores federados y a los de escuelita que están iniciando”, contó.

Desde ese lugar, busca acompañar a las nuevas generaciones y aportar para que algunas de las dificultades que atraviesan los patinadores puedan modificarse con el tiempo. “Más que nada es para eso, apoyar, poner ahí mi granito de arena para que más adelante, y en algunos años, algo de esto pueda pueda cambiar. Espero que para ellos sí sea distinto”, explicó.



