Un amigo: Neymar destrozó a los cancheros del Santos tras la eliminación

El brasileño Neymar Jr. fue crítico con los empleados de su propio club, el Santos de Brasil, y responsabilizó al canchero por haber tenido que jugar en un terreno “lleno de pozos” que generó más de una lesión. El atacante fue irónico al calificar de “excelente trabajo” al que terminó con un campo de juego irregular que le representaba mayor desgaste a la hora de jugar.

En un encuentro que disputó como local, en el estadio Urbano Caldeira del barrio de Vila Belmiro, Santos no pudo remontar luego de un mal rendimiento en el partido de ida, en el que perdió por 3-0 con Palmeiras, e igualó sin goles, por lo que cayó en cuartos de final de la Copa de Brasil 2026.

Poco más de un año y medio después de su inolvidable regreso al Santos, club en el que se formó como futbolista y deslumbró al fútbol mundial hasta dar su paso al Barcelona, Neymar Jr. mostró su descontento con el trabajo que se realiza en el campo de juego. El icónico delantero de la selección brasileña, campeón de los Juegos Olímpicos de Río 2016, remarcó que el terreno del partido del pasado miércoles fue “el peor que Vila Belmiro ha tenido”.

Según declaró el atacante, el mismo estaba “lleno de pozos”, debido a que había sido compactado el día anterior, e ironizó: “Es increíble que, además de jugar contra el adversario, juguemos contra el césped”.

Además, el futbolista de 34 años remarcó que la mala condición del pasto los obligaba a hacer “más fuerza” con las piernas para poder arrancar y frenar durante el partido, ya que el mismo estaba “irregular”, opinando que “no fue casualidad que tres jugadores sintieran molestias en el primer tiempo”.