Arroyo busca retener al Colón: “No quiero 10 cuadras de cola por una comedia de moda”

Con la duda respecto a la continuidad del teatro Colón bajó la órbita del municipio, la comunidad artística encendió sus alarmas automáticamente.

Una de las organizaciones que expresó rápidamente su preocupación fue el balet de Anahí Ramos, a través de la agrupación Amigos del Teatro, que además denunció haber tenido que hacer sus necesidades en baldes plásticos en el último tiempo.

“No se sabe qué va a pasar con el teatro. Uno escucha, pero no sabe si vamos a estar o no. Estamos trabajando para hacer temporada pero no sabemos si vamos a tener el espacio. El Teatro Colón es el más bello que hay en Mar del Plata y no sabemos si lo vamos a tener”, publicaron en un comunicado.

Consultado por el futuro de las obras locales, Arroyo aseguró que en caso de llegar a un acuerdo, “la programación está garantizada, no hay ninguna duda de eso”, sentenció.

“Quiero darle prioridad a los artistas de Mar del plata dentro de los recursos que tenemos, a mí no me interesa traer estrellitas de otro lado. El tema tampoco es recaudar, el tema es repartir y generar cultura” se envalentonó el intendente.