Docentes privados: “Hace mucho que no veíamos tantos despidos seguidos”

“Nos llama la atención, suponemos que es una réplica de la tendencia que se sucede a nivel nacional. No ocurre sólo en Mar del Plata, hay una avanzada con el mensaje de cuiden su trabajo y no pidan más”. Adriana Donzelli responde a la consulta de 0223 sin vueltas. La Secretaria Adjunta de Sadop no tiene dudas sobre el planteo: al menos seis instituciones privadas despidieron docentes entre la previa de Navidad y los primeros dos días de esta semana. “Cuando suceden este tipo de cosas, es porque son medidas intimidatorias, para instalar miedo en el cuerpo de docentes”.

Desde la delegación marplatense del Sindicato emitieron un comunicado en el que repudian la preocupante serie de despidos. “El jardín Mi Pequeño Rincón tomó en las últimas horas la decisión de dejar en la calle a una trabajadora, siendo ésta la quinta desvinculación que la institución realizó en el año”, advirtieron de movida.

Según detalló Sadop, los ejemplos se repiten en el colegio Mar del Plata Day School, que también despidió a cinco docentes mujeres de nivel inicial y primaria en el último tiempo “en una clara maniobra disciplinadora que intenta amedrentar al conjunto de docentes”. “Todas ellas son docentes que fueron evaluadas satisfactoriamente por la misma escuela días antes de recibir los telegramas de desvinculación”, agregaron.

El listado de colegios incluye al IDRA, al Saavedra Lamas, al Punta Mogotes “y al Peralta Ramos, que tiene un alto nivel de subvención”, detalló Donzelli. “Si tiene dinero para indenmizar a un docente, ¿cómo es que recibe tanta plata?” se preguntó rápidamente la dirigente gremial.

“Nos preocupa sobre todo porque son despidos sin causa. No hay sumarios ni observaciones por mal desempeño de los docentes. Son intempestivos. A algunos los saludaron para las fiestas y cuando llegaron a su casa se encontraron con un telegrama. No hay tampoco fundamentos pedagógicos ni cierre de cursos pautados. Hace mucho que no veíamos tantos despedidos seguidos, despidos caprichosos y arbitrarios” sentenció la representante local de Sadop.

En esa línea, Donzelli agregó: “En general no son docentes de hace muchos años. Despiden a los que tienen menor antigüedad por cuestiones económicas. Estamos pidiendo la reincorporación”, concluyó la secretaria sindical.