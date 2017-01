Las internas de Cambiemos traban la aprobación del presupuesto municipal 2017

“Perdíamos 4 a 2 en la votación del Presupuesto”. Esas fueron las escuetas palabras que utilizó Guillermo Arroyo para explicarle a un concejal opositor los motivos por los cuales se suspendió este martes la reunión de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante.

Cerca de las 15.20, el hijo del intendente les transmitió a los ediles que el encuentro de la comisión de Hacienda que había sido convocada para las 11 no se llevaría adelante. “Levanto la reunión, tampoco la convocaré para este miércoles”, adelantó el presidente del bloque oficialista.

Ante los votos negativos de Alejandro Ferro (AM) y Marina Santoro (FpV), el edil oficialista había obtenido un guiño de Santiago Bonifatti (AM), Mario Rodríguez (UCR) y Lucas Fiorini (Crear Mar del Plata) para que se abstuvieran al momento de la votación del presupuesto municipal 2017. "No queremos ponerle palos en la rueda al intendente", coincidieron desde el entorno de concejales.

Sin embargo, dos exfuncionarios de Carlos Arroyo frustraron la intención del Ejecutivo local de avanzar con el expediente en la sesión del próximo jueves. José Cano y el radical Eduardo Abud le anunciaron al presidente del bloque de Agrupación Atlántica-Pro que no avalarían el Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes Descentralizados de este año. “Nuestro voto es negativo, si convocas a la reunión, vas a perder, no te alcanza con tu voto positivo y el de Serventich”, le avisaron.

Con el complejo panorama de que el oficialismo iba a sufrir una derrota por no tener los votos necesarios para aprobar presupuesto municipal 2017, el presidente de la comisión de Hacienda del HCD decidió suspender la reunión.

Las complicaciones del arroyismo para aprobar el presupuesto municipal tienen su epicentro en el bloque de Cambiemos, donde algunos concejales se muestran refractarios a la gestión de Carlos Arroyo.