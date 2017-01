El arroyismo buscará este jueves aprobar el Presupuesto 2017 y el aumento de tasas

Este martes, el proyecto Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes Descentralizados será abordado en la Comisión de Hacienda. De tener despacho favorable, el expediente ya tendrá luz verde para llegar al recinto.

En la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, el oficialismo buscará aprobar este martes el proyecto del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes Descentralizados correspondiente al Ejercicio 2017. De avanzar el expediente, podrá ser tratado este jueves en la sesión del HCD.

A su vez, el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, citó también para este jueves a la asamblea de concejales y mayores contribuyentes que deberá tratar las ordenanzas fiscal e impositiva, las que contienen los aumentos de tasas previstos por el gobierno de Carlos Arroyo para este año.

Por su parte, la presidenta del bloque de concejales de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, denunció que "el gobierno municipal oculta la información necesaria para el análisis del presupuesto".

"Hace días que venimos pidiendo el estado de ejecución del presupuesto 2016 para verlo en proyección con el de este año que actualmente tenemos en tratamiento y se nos viene ocultando sistemáticamente”, detalló

Asimismo añadió: "Sabemos que el déficit creció monumentalmente y que no se gestionaron las prioridades y necesidades de la ciudad. Evidentemente no quieren que ésto se vea plasmado en los números, sino no se entiende porqué no mandan las cosas".

Para finalizar. la edil pultista dijo: "Esperamos que prontamente envíen el estado de ejecución del presupuesto 2016, es decir en qué se gastó cada partida. De lo contrario no vemos viable que el tratamiento del presupuesto pueda debatirse con todas las herramientas necesarias".