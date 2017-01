Muerte en Mogotes: el municipio asegura que no se negó la atención

Luego de que 0223 publicara el trágico final de una mujer en un balneario de Punta Mogotes, sin que desde la Unidad de Pronta Atención ubicada a 100 metros del lugar quisieran ir a asistir a la mujer que se desvaneció en un vestuario, desde el municipio aclararon que “en ningún momento se negó la atención ni el traslado en ambulancia”.

A través de un comunicado oficial, el secretario de Salud Gustavo Blanco dijo que el municipio “colaboró con una ambulancia durante el fin de semana con un chofer que tiene como función buscar a los pacientes que piden desde las playas y acercarlos a la UPA para su atención”.

En la versión que dio la fuente consultada por 0223, jamás se consignó que la ambulancia no haya trasladado a la mujer. Sin embargo, el planteo fue que ante la desesperación y la demora decidieron ir a buscar personalmente ayuda a la UPA. “Cuando entré a pedir ayuda, la médica que estaba de turno me dijo que la ambulancia salía hasta las 18 y sólo faltaban siete minutos así que no iba a ir nadie”, señaló una empleada a 0223.

Según Banco, a las 17.50 se solicitó la ambulancia por una urgencia en uno de los balnearios e “inmediatamente” el chofer salió a buscar a la persona ubicada en un espacio previo al vestuario del balneario. “Fue traslada a la UPA, estaba seminconsciente, fue revisada por la médica y, en forma urgente, fue llevada en ambulancia al Hospital Interzonal”, destacó el secretario de Salud.

“Al HIGA llegó entre 18.20 y 18.30 con signos vitales y ahí se la deja en la guardia del hospital para su atención. Queremos dejar bien en claro que la persona fue recibida en la urgencia e inmediatamente fueron a buscarla al balneario; en ningún momento se dudó de brindarle atención. El chofer estuvo hasta casi las 20 en el Hospital Interzonal”, concluyó el secretario de Salud.