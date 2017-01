Se desvaneció en una playa de Mogotes y en la UPA no la atendieron porque ya se iban: murió

Lo que había comenzado como un gran plan para la tarde del domingo, terminó en tragedia para una familia que había ido a pasar el día a un balneario de Punta Mogotes: una abuela se descompensó en el vestuario y el personal de la Unidad de Pronta Atención (UPA) del complejo se negó a enviar una ambulancia porque las unidades “salen hasta las 18” y apenas les faltaban “siete minutos” para retirarse.

La mujer se desmayó en uno de los sanitarios del balneario, situación que fue rápidamente advertida por el personal a cargo del lugar, que se comunicó de inmediato con la policía, el 107 y la UPA, ubicada a escasos metros de allí.

Debido a que transcurrían los minutos y la ambulancia no llegaba, Natalia, una de las trabajadoras del lugar corrió hasta el edificio donde funciona la UPA a pedir auxilio. “Afuera, estaba la ambulancia estacionada y dos hombres conversando. Cuando entré a pedir ayuda, la médica que estaba de turno me dijo que la ambulancia salía hasta las 18 y sólo faltaban siete minutos así que no iba a ir nadie”, contó la empleada a 0223.

Desconcertada ante la respuesta de la profesional, Natalia insistió y le aclaró que la mujer no respiraba, por lo que temía que falleciera. “Entonces me preguntó si yo era médica, sino, cómo iba a saber si era grave o no”, relató, entre sorprendida e indignada.

Ante la falta de asistencia médica, la guardavida de la pileta del balneario le practicó a la mujer maniobras de resucitación. Unos 40 minutos después de la última llamada, la ambulancia arribó al balneario y trasladó a la mujer, pero ya era tarde.