Stella y su pasantía, qué hacemos con las ratitas y ambulancia vacía

Sigue con la pasantía

Luego del tsunami de cuestionamientos por parte de vecinos, concejales y empleados municipales, la Delegada de Sierra de los Padres, Stella Maris Marinier, pidió una “licencia por enfermedad”.

Según se refleja en una Resolución del Ejecutivo local, se le encomendó la atención y firma de despacho de la Delegación al director coordinador, Martín Saavedra, hasta que dure la licencia de Marinier.

Mientras tanto, la cuestionada funcionaria de Arroyo seguirá cobrando un sueldo que llega a los 75 mil pesos.

¡Quemá ese proyecto!

El intendente Carlos Arroyo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar al Ente Municipal de Deportes y Recreación a que otorgue un nuevo permiso de uso por el plazo de tres años a la empresa Telefónica Móviles de Argentina SA con el objetivo que siga utilizando una torre de telefonía celular en el predio del Parque municipal de Deportes "Teodoro Bronzini". En el expediente, se establece que el Emder percibirá un canon anual de 14 mil dólares.

“La iniciativa del jefe comunal resulta contradictoria”, consideran desde la oposición. ¿Por qué? Sucede que en su período de concejal, Arroyo impulsó un proyecto de ordenanza para establecer la “prohibición de instalación de antenas de comunicación telefónica a menos de 500 metros de cualquier casa, habitación o lugar habitado”.

En aquel momento, el líder de la Agrupación Atlántica manifestaba su preocupación por “los daños que puede causar a la salud humana la radiación por energía no ionizable". “Algunos estudios originados en España permiten establecer que la radiación electromagnética genera fatiga, problemas circulatorios, y que afecta al sistema nervioso de los usuarios y de los habitantes de los sectores cercanos a donde estén colocadas las antenas”, detallaba el mismo Arroyo, que ahora propone que se prorrogue la instalación de una antena de celular.

¿Qué hacemos con las ratas?

El concejal Balut Tarifa Arenas le reclamó al gobierno de Arroyo que inicie una desratización en diversos espacios públicos. “Las ratas se estarían transformando en una de las grandes atracciones turísticas”, ironizó.

“El principal objetivo del Ejecutivo municipal debe ser cuidar al vecino y evitar que por la inacción del mismo se generen enfermedades. Además también debemos cuidar a los turistas que vienen a la ciudad”, señaló el edil.

Y remarcó: “No sería grato que nos recuerde como la ciudad que tiene grandes atractivos, entre los que destaquen las ratas. Si en verdad queremos que vuelvan y sigan recomendando a esta hermosa ciudad, este debe ser un detalle que debemos cuidar”.

Denuncian que se busca desfinanciar a Osse

El aumento de tarifa propuesto por Obras Sanitarias para este año alcanzaba el 70%. Sin embargo, los concejales de la Comisión de Recursos Hídricos del HCD definieron que solamente se aplique un incremento de 40% en 2017.

Ante esta decisión, la Asociación de Personal Jerárquico y Asociación Profesionales de Osse manifestó su preocupación por el recorte de recursos. “Es evidente que lo decidido por los concejales, por la expresión de algunos avalado por el silencio de otros, consiente el desfinanciamiento de Osse, ya que no se planteó en dicho ámbito cuáles recursos se dejarán de prestar en atención del servicio de los vecinos de nuestra ciudad o qué alternativa de subsidio gestionarán para no resentir a los usuarios de este vital servicio”.

Ambulancia vacía

El concejal del Frente para la Victoria, Marcos Gutiérrez, presentó un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo local brinde detalles sobre los motivos por los cuales la ambulancia destinada al Centro de Atención Primaria de la zona sur no cuenta con los profesionales necesarios.

“Desde el sábado pasado, en el Caps de Playa Serena, la ambulancia -que no tiene patente- se encuentra estacionada sin dar cobertura. Al no tener médicos asignados, el personal de la sala de salud debe resolver esta carencia aun cuando reglamentariamente no corresponda”, explicó el edil opositor.

En tal sentido, el autor del proyecto sostuvo que “resulta imperioso garantizar el incremento de la atención de la salud, evitando la concreción de un ajuste a costa del desempeño profesional de los trabajadores”.

“No hay respuestas efectivas para la crisis que transita Mar del Plata”

Se presentó el documento “Políticas Públicas Para la Igualdad”, como corolario del trabajo realizado durante el 2016 por el Socialismo Marplatense (SM), la Asamblea de Profesionales por el Proyecto Nacional (APPN) y el Partido Humanista.

Andrés Cordeu, en representación del Socialismo Marplatense, afirmó que “estamos preocupados por lo que está sucediendo en Mar del Plata y Batán, con el evidente fracaso de la actual gestión municipal”.

Por su parte, Patricio Crichigno, del APPN, destacó: “El intendente se ha dedicado a acrecentar el déficit municipal en lugar de trazar políticas que den cuenta de los problemas que tenemos como ciudad”.

Osvaldo Bocero, dirigente del Partido Humanista, advirtió sobre la necesidad de “que el municipio termine con las actitudes violentas, que se evidencian en una militarización de la ciudad, que hasta ahora solo ha servido para maltratar a los jóvenes y a las minorías, pero no han logrado bajar el delito, ni los abusos”.