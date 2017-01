Cuando se trabaja en pos de una ciudad se debe hacerlo seriamente con propuestas. Asistimos en las últimas horas a un verdadero festín de oportunismos inútiles y rayando lo ridículo, inútiles porque ninguno hizo una propuesta alternativa y otros simplemente salieron a diferenciarse y a hacer demagogia barata olvidándose del rol que les dio los votos de la ciudad y la sección.

Muy fácil es opinar y decir cualquier verdura como si las vidas de los jóvenes en nuestra ciudad fuesen unas calabazas o alcauciles con tal de ganar quizás algún voto. Primero no estamos en campaña y la sociedad ya no quiere políticos que aprovechan oportunidades sino gente que trabaje con seriedad y responsabilidad buscando soluciones y no centímetros de publicaciones con opiniones huecas y vacías.

Desde el bloque de la UCR y AA-Pro con importantes aportes del FpV por más que algunos no se hayan interesado en el tema, o quizás ninguneado, venimos trabajando un proyecto para regular estas actividades, pero como no se llegó a sancionar, varios sectores del Ejecutivo municipal ya estaban trabajando para ver cómo encarar el desafío y que nuestra ciudad no se convierta en otro Arroyo Seco o Buenos Aires u otros lugares donde jóvenes perdieron la vida.

Por eso apelo a la seriedad de los protagonistas políticos de nuestra ciudad y se sumen al trabajo serio, permanente y orgánico a los efectos de salvaguardar vidas y no para ganar centímetros en la prensa cuestionando todo, como si no tuvieran nada que ver con el pasado el presente o el futuro de nuestra gente.