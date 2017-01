Vago habló sobre los objetivos de MDQ 06

MDQ 06 decidió este año modificar su esquema y contratar un cuerpo técnico que pueda acompañarlos toda la temporada en el Torneo Metropolitano "B" desde todos los aspectos que tiene el proyecto de hockey masculino en la ciudad.

En ese contexto, la llegada de Mariano Vago como entrenador es una apuesta importante a uno de los entrenadores jóvenes de la zona que pretende trabajar con la mayor seriedad posible durante el año. Sin embargo, su llegada al club no estaba dentro de los planes inmediatos: "fue una sorpresa bastante grande. Me contaron de la idea que tenían y me entusiasmó. Es el deporte que hago desde chico y dirigir varones y más a los chicos, es una responsabilidad enorme que llevo con muchas ganas", indicó.

Vago ya jugó en MDQ 06 Hockey Club durante algunos años y últimamente se dedicó a entrenar al Banco Provincia campeón de la Linea Desarrollo del Torneo Oficial: "compartir camiseta con chicos que pasaban de quinta a jugar en Primera es algo muy emocionante, vamos a hacernos cargo de las cosas como deben hacerse, responsablemente".

Como DT, tiene el desafío de contagiarle a sus jugadores la necesidad de estar motivados todo el certamen: "mi característica es el perfil bajo y el trabajo, el esfuerzo. Hay que proveerle al jugador una motivación y la clave está ahí. Debemos saber cuál es el objetivo y ser responsables por ello, tomandolo como un placer porque es una actividad que realizamos porque nos gusta y nos apasiona", afirmó el entrenador.

También es consciente que trabajará con un grupo que está acostumbrado a superar dificultades, como las que han atravesado en los últimos años. "El grupo del Plantel Superior es parte de una cadena que funciona hace 10 años y mostraron tener una pasión y unas ganas bárbaras. No cualquiera tiene tolerancia para superar las cosas que les han pasado. El grupo ha demostrado que es capaz", agregó.

Más allá de los resultados deportivos, de la colocación en la tabla de posiciones y el rendimiento del equipo en la cancha; hay objetivos que van más allá del propio hockey: "la idea es que el plantel de Primera sea un espejo de comportamiento y hábitos deportivos para los más chicos. El infantil que se inicia debe tener como referente a algún mayor, es difícil dar siempre el ejemplo, pero es parte de la responsabilidad de los jugadores", finalizó.

Empieza un año especial para el hockey masculino marplatense reflejado en MDQ 06 Hockey Club que, además de contar con un nuevo entrenador, volverá a las fuentes en la preparación física de la mano de uno de los mejores profes de la ciudad, Mario Ceratto.