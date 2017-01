Tras la denuncia de Omar Suárez, el municipio devolvió el cartel de Cocodrilo

Omar Suárez, el productor y protagonista de la obra "Cocodrilo, la revista", explotó en las redes sociales al enterarse que personal de Inspección General labró un acta y retiró un cartel que promocionaba el show y que estaba colocado en la puerta del teatro Olympia, ubicado en Rivadavia 2380. Finalmente, el municipio devolvió el cartel.

"Qué vergüenza, siguen atentando contra los teatros, yo apuesto a #Mdp, los de inspección general de prepo vienen y me secuestran el cartel", denunció el productor a través de su cuenta de Twitter.

"Si les molesta que trabajemos, que llenemos y demos trabajo me lo dicen y me voy. Pero de prepo No!! Así nos echan @MGPmardelplata", agregó Suárez este viernes en medio de su enojo.

Sus compañeras de obra, Mónica Farro y Alma Quintana Gómez, también se sumaron a este repudio al municipio a través de las redes sociales.

No puedo creer q otros teatros denuncien un cartel y la municipalidad lo secuestre, locura el éxito de @omisuarez los asusta ! pic.twitter.com/nyTEI1e7sb — moni farro (@farromoni) January 13, 2017

Por denuncias de otros teatros, la Municipalidad secuestró el cartel de nuestra marquesina...malos perdedores @omisuarez @DeniseCerrone pic.twitter.com/VRVLg3PZCZ — Alma Quintana Gomez (@AlmaQuintanaG) January 13, 2017

Luego de las denuncias realizadas a través de las redes sociales, el personal municipal devolvió el cartel que había retirado del ingreso al teatro Olympia.

Volvió el Cartel !!! Gracias a la gente de @MGPmardelplata hablando la gente se entiende , yo estoy para sumar x #Mdp amo mi ciudad pic.twitter.com/mXULCJAOVG — OMAR es COCODRILO (@omisuarez) January 14, 2017

Según un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet), "Cocodrilo, la revista" es la quinta obra más vista del verano. Sale a escena todos los días en el teatro Olympia y cuenta con la producción de Omar Suárez, quien también la protagoniza junto a las vedettes Mónica Farro, Cindy Duquesne, Alma Quintana Gómez y Jochi Quiles.