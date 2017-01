El acusado de ayudar a Walter Escott dijo que le sacaron el auto sin su permiso

El sujeto acusado de facilitarle el auto a Walter Escott luego de que este asesinara de un disparo en la cabeza a Valeria Britez en el barrio Belgrano aseguró que el imputado de femicidio le sacó el rodado aprovechando un descuído. Gabriel Montecchia seguirá alojado en la Unidad Penal 44 de Batán imputado del delito de encubrimiento agravado en hecho de femicidio agravado por el uso de arma.

Acompañado por el abogado Raúl Ruiz, el hombre de 40 años le dijo a la fiscal María Isabel Sánchez que conoció a Escott el día anterior a que lo detuvieran y que no sabía que lo buscaban por un homicidio porque no mira televisión y no usa Facebook. "Detalló que lo conoció por intermedio de una amiga, que se habían juntado a tomar cocaína en un hotel y que cuando salió del lugar se había llevado el auto sin su permiso, indicaron fuentes judiciales a 0223.

Tras doce allanamientos fallidos, Escott fue detenido seis días después del crimen cuando circulaba en el Fiat Palio Weekend de Montecchia por la calle Submarino Santa Fe entre Narwal y Mosconi. Cuando la fiscalía ordenó la detención del dueño del rodado, su defensa pidió la eximición de prisión. Sin embargo la solicitud fue rechazada por la Justicia de Garantías y por la Cámara de Apelaciones y se hizo efectiva la semana pasada en la vivienda ubicada en Chaco al 3000.

Luego de escuchar la versión del imputado de encubrimiento, la fiscalía deberá evacuar sus dichos para confirmar la participación de Montecchia y definir si solicita su prisión preventiva o dispone su sobreseimiento. "El dueño del auto nombró a algunas personas que habrían estado con ellos dos y que podrían confirmar sus dichos aunque no pudo dar detalles de su nombres o domicilios", indicaron las mismas fuentes.