Frigerio: “Este año tendremos un ritmo de inauguración de una obra por día”

Este jueves, en horas del mediodía, el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio llegó a Mar del Plata para participar del lanzamiento del Operativo Verano, con el que el gobierno busca documentar a la mayor cantidad de gente antes del mes de abril, fecha sobre la que se pautó el límite de circulación del viejo DNI.

Junto al intendente Arroyo, el funcionario macrista resaltó la disposición de los habituales camiones y camionetas que cada verano brindan el servicio para la obtención del nuevo documento nacional de identidad. “Queremos que todos los argentinos tengan el nuevo DNI, tenemos que tener al Estado cerca, el DNI es, entre otras cosas, una herramienta fundamental para las políticas sociales que lleva adelante este gobierno”, razonó.

Posteriormente, en contacto con la prensa, Frigerio respondió a una larga lista de temas. En primera instancia, habló de la ya célebre e inconclusa vuelta del tren a la costa atlántica, sobre la que no pudo brindar mayores precisiones: “Trabajamos por la posibilidad de tenerlo en esta temporada. Recién me comuniqué con las autoridades del área, no tienen una fecha prevista. Se están haciendo pruebas con trenes sin pasajeros. Cuando estemos plenamente confiados de que no habrá problemas, tendremos el tren de nuevo”, avisó.

Luego, el ministro entró de lleno en el tema de la infraestructura y se envalentonó: “Este año va a ser el año de la explosión de la obra pública en todo el país” expresó de movida e hizo foco en el ámbito local. “Tenemos la planta de saneamiento de residuos cloacales en marcha, obras de hábitat en los barrios más vulnerables por más de 300 millones de pesos, obras de viviendas, de agua potable, en el marco del compromiso del presidente Macri de que al final de su gestión el 100 por ciento de los argentinos tenga ese servicio disponible”, recordó.

En esa línea, agregó: “Está también el tema del gasoducto, que está en marcha, buena parte de la ciudad hoy no tiene ese servicio. Hay varios proyectos de inversión en los barrios en tal sentido, no tengo la fecha precisa de concreción, pero vamos a reunirnos con el ministro de Energía para apurar el tema, porque esto impide también el desarrollo de muchas obras privadas”, reconoció.

“Sembramos lo que teníamos que sembrar para empezar a cosechar. Tendremos un ritmo de inauguración de una obra por día” concluyó su alocución Frigerio.