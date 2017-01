Jerónimo Barón: "Vamos a salir adelante"

Jerónimo Barón confía en que, después de una positiva e intensa vuelta a los entrenamientos, Peñarol finalmente podrá encauzar su rumbo cuando vuelva a la competencia. El escolta-alero, ficha Sub 23 del equipo de Marcelo Richotti, también cree que esa mejora del equipo traerá beneficios individuales que se traducirán en más oportunidades. El surgido en Unión está listo para aportar su granito de arena y aprovecharlas.

"Estoy tranquilo, igual que siempre. Pero las ganas de demostrar las tengo, no es que las perdí por tener tranquilidad. Sé que las oportunidades van a llegar y yo entreno para poder aprovecharlas", comentó quien promedia casi 7 minutos en cancha, 2.4 puntos y 1.3 rebotes. El "Milrayitas", en tanto, se encuentra en la séptima posición de la Conferencia Sur, con 10 triunfos y 13 caídas en 23 juegos y un porcentaje de partidos ganados 43,5.

Peñarol volverá al ruedo el lunes a las 21 en Río Gallegos contra Hispano Americano. Será el primer partido de una gira como visitante que luego incluirá los choques con San Lorenzo el miércoles y con Obras Sanitarias el viernes. El regreso al "Poli" será el martes 17 recibiendo a Quimsa de Santiago del Estero; el viernes 20 se vendrá Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Instituto el martes 24. El cargado mes de enero concluirá con otro viaje para medirse con Atenas y "La Gloria" en Córdoba el viernes 27 y domingo 29 respectivamente.

En esos partidos, Barón desea que Peñarol encuentre el rumbo para poder tener más oportunidades. "Cuando el equipo no está en su mejor forma se busca salir con gente de experiencia, de muchos minutos jugados. Eso nos juega en contra a los jóvenes, seguro, pero también creo que vamos a salir adelante después de este receso y que nuestras oportunidades van a llegar en un mejor rendimiento del equipo. Cuando me toque, pondré intensidad, y trataré de desgastar al rival que defienda; cambiar el ritmo, correr y tratar de meter algún tiro abierto. En eso me tengo que enfocar", destacó quien en la pasada temporada jugó con buen rendimiento en Petrolero de Plaza Huincul en el TNA.

Luego, el marplatense hizo un balance de su temporada: "empecé teniendo más minutos de los que pensaba. Después fue bajando la cantidad, pero yo siempre me mantuve igual, entrenando lo mejor que pude, dando más de lo que está estipulado. En cuanto al equipo, creo que tenemos que crecer para subir algunos puestos y pelear de igual a igual con rivales que son mejores".

- Todo jugador quiere estar muchos minutos en cancha. Richotti lo fue y Gutiérrez es uno de los más reconocidos. ¿Ellos te ayudan a ser paciente con sus palabras?

- Personalmente, yo estoy tranquilo y tratando de seguir haciendo mi trabajo todos los días. Los más grandes te aconsejan y te dan tranquilidad. Marcelo me dice que él fue jugador y que siempre quería estar en la cancha. Pero que a veces cuando no te toca tenés que estar tranquilo, seguir trabajando y esperar tu chance. Leo también me lo dice, y el cuerpo técnico me habla mucho. Esas son cosas que me sirven.

- Peñarol tiene un equipo para estar más arriba. ¿Por qué no lo logra?

- Tenemos mucho material, de sobra. Los jugadores individualmente han tenido actuaciones destacadas en su carrera. Deberíamos estar más arriba, pero nos "mató" la irregularidad. Tenemos que agarrar el estilo de juego que nos plantea el cuerpo técnico y hacerlo en todos los partidos, no en dos sí, en uno no, y así. Esa constancia nos tiene que llevar a lograr rachas positivas que nos den confianza.

- Jugaste una temporada en el TNA en Petrolero. ¿Para qué te sirvió en lo deportivo y en lo personal?

- Desde el principio, fue un cambio en todo. Irme de mi ciudad a otro lugar nuevo me sirvió. Hice muchas cosas solo, asumí responsabilidades distintas. En cuanto al juego, me enfoqué en hacer varias cosas, en aportar mucho más que en una sola cosa. Eso me sirvió. Agarré confianza y sentí que podía jugar en un nivel de competencia alto. Saco todas cosas positivas de ese paso por Petrolero.