Se filtraron fotos hot de la periodista Nancy Pazos

Este jueves por la tarde se filtraron una serie de imágenes hot de la periodista Nancy Pazos, expareja de Diego Santilli, actual vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las fotos fueron subidas a su página pública de la red social Facebook. Son una serie de imágenes en topless que se sacó mientras paseaba en un barco en Punta del Este.

La periodista hizo su descargo sobre la situación: "Las fotos se sacaron a las 14 y a las 16 lo tenía a Ángel llamándome para preguntar por qué estaba haciendo eso. En ese momento me cagué de la risa. Pero después me di cuenta de que estaban publicadas en mi Facebook", contó la panelista del programa de Canal 13 "Los Ángeles de la Mañana".

"Pasó demasiado rápido y yo no cometo nunca un error. Imaginate que no son fotos que mandé por un chat privado. Estaban en mi celular. No sé qué decir, pero me da mucha vergüenza porque tengo hijos que son adolescentes", aseguró Pazos al portal Ciudad.