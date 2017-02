Di Pasqua se defendió de las acusaciones de Vidal: “Está mal asesorada”

Luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal vinculara al exjefe Departamental de Mar del Plata, Marcelo Di Pasqua, con el narcotráfico y defendiera una serie de medidas que impulsa su gestión para mejorar la situación de la Policía Bonaerense; el policía se defendió. “Está mal asesorada”, sostuvo y anticipó que irá a la Justicia, primero para “auto denunciarse” y luego, para “presentar una denuncia grave sobre cómo funciona el sistema y cómo persiguen a los que no se doblegan a ciertas pautas que no comparto”.

Respecto de la remoción de su cargo, en marzo del año pasado, dijo: “Primero me pasaron a retiro con una resolución inconstitucional y por suerte la justicia imparcial del juzgado contencioso 1 de La Plata ordenó que me reincorporaran”. “Luego de ello –agregó-, apareció una denuncia anónima de cinco renglones donde mencionan que me enriquecí ilícitamente y con eso comenzaron a investigarme. Obviamente tengo la tranquilidad de poder justificar lo que tengo y que figura en mis declaraciones juradas que vengo realizando desde el año 2006 hasta el 2015, inclusive”, detalló.

“Muy lejos estoy de ser rico. Vivo como cualquier persona que ha trabajado durante 28 años, pero mientras tanto cae un manto de sospecha sobre mi persona afectándome no solo a mí, sino a mi familia”, lamentó.

En ese sentido, dijo que el hecho de que se lo vincule con el narcotráfico es “una locura total” y anticipó que se va a “auto denunciar en el juzgado federal en turno de Mar del Plata” para que lo investiguen. De todas formas, insistió: “Todo esto afecta mucho a mis seres queridos y a mi”.

A su vez, se preguntó: “Cómo sigo defendiéndome, qué más se les ocurrirá decir; que colaboraba con Bin Laden en Argentina y que me están investigando. Seguro demostraré que no es así, pero seguirán impunemente ensuciando mi buen nombre y honor”.

“Todo tiene un límite en la vida. Ahora que volví a ser reincorporado a la policía, tengo amigos que me recomiendan que me quede quieto, que no conteste, porque me van a destruir y, de hecho, lo están intentando. Pero no es el ejemplo que le quiero dejar a mi hijo, pase lo que pase voy a seguir luchando por la verdad. Seguiré luchando contra la injusticia del sistema, sino mañana, le puede pasar a cualquiera y eso no es correcto”.

“Quienes me conocen saben que mi paso por distintas delegaciones de narcotráfico como la de San Isidro, Quilmes, La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora, mi personal y yo estuvimos siempre entre los que más drogas secuestramos en procedimientos, y a diferencia de otros, nunca estuve procesado o detenido en causa penal. Mi legajo es impecable, tal vez esto le molesta a alguien”, reflexionó por último.