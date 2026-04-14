"Nos dieron 10 días": desalojarán una de las ferias con más descuentos de Cuenta DNI

La tradicional feria que pertenece al programa bonaerense “Mercado en tu Barrio”, ubicada en la esquina de Luro y Pampa, en unos días dejará de funcionar. Los comerciantes afirman que la decisión es “injusta” y dejará a más de 10 familias en la calle en plena recesión económica.

“Después de 7 años y 3 meses, desde la Municipalidad nos citaron para decirnos qué tenemos 10 días para cerrar. Nosotros no queremos perder nuestro trabajo y la gente nos apoya porque a ellos les sirve nuestro servicio. Somos de las pocas ferias que tenemos el 40% de descuento con Cuenta DNI. Y son tres puestos, no molestamos a nadie”, afirmó Eugenia, una de las comerciantes afectadas.

En diálogo con 0223, la mujer, que vende artículos de panadería, recordó que los puestos fueron instalados allí hace 7 años y 3 meses, durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y luego prosiguió durante la administración de Axel Kicillof, primero con cinco módulos y luego pasaron a ser tres.

La feria fue instalada durante la gestión de Vidal y continuó durante la administración Kicillof. Foto: 0223.

“Los agentes nos dijeron que uno de los puestos está en infracción y por eso es que, según nos acusan, todos estamos en la misma condición. No tiene sentido. Parece que, según nos enteramos, es por problemas entre Provincia y Municipio y es por cuestiones políticas. A nosotros lo único que nos importa es no quedarnos sin nuestros puestos de trabajo”, esgrimió.

“Nos dicen que nos van a reubicar, pero es mentira”

La comerciante contó que desde que empezaron a trabajar en dicha esquina, a metros de la Ferroautomotora, nada fue fácil pero de a poco pudieron convertirse en un mercado muy valorado por los vecinos y por gente que se moviliza hasta allí debido a las económicas promociones.

“Cuando arrancamos pasamos la pandemia y no vendíamos nada. A mí me lo vaciaron 4 veces al puesto y tuve que arrancar de cero. También había comerciantes que se fueron y tuvimos que pagarles la luz. Nunca nadie nos ayudó, nos dejaron solos con todo. Y ahora de un día para otro vienen y nos dan solamente 10 días. El 22 de abril levantan los puestos. Nos dicen que nos van a reubicar pero es mentira, lo dicen para dejarnos tranquilos”, añadió.

Por su parte, Cristian, encargado del puesto de Pescadería, manifestó la bronca que atraviesan las familias, que de un día para el otro, se enteraron del desalojo. “Esto no es un reclamo por ideología política, porque acá tenés personas que vienen de Sierra de los Padres o de San Carlos a comprar, porque tenemos buenos precios. Es un cierre súbito, sin aviso y nos cayó como un balde de agua fría. Es todo muy injusto”, dijo.

"Hemos ido a la Municipalidad y responsabilizan a la Inspección General, Inspección General nos manda a Bromatología, Bromatología nos dice que no tiene nada que ver. Esta medida tiene poca poco argumento. Este espacio está administrado por Nación por la Ferroautomotora y hay un convenio firmado. Estamos preocupados porque tienen además un método extorsivo: nos dijeron que si no nos vamos, van a levantar el equipamiento con camiones que nos van a a romper todo. Y vamos a ir detenidos. No coincide absolutamente con el discurso de «laburo» que pregona el Intendente", razonó

Ante la incertidumbre de perder su única fuente de ingresos, los comerciantes se movilizan: juntaron firmas entre los vecinos y este sábado 18 de abril a las 10 realizarán un acto de protesta para visibilizar aún más la problemática y frenar el desalojo.