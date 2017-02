Banfield mostró dos caras y se fue con sabor amargo

El que se tuvo que ir de la cancha en el entretiempo porque tenía cosas para hacer, no podrá creer cuando le digan que Banfield no ganó en su debut en el Torneo Federal C. Porque el primer tiempo del "taladro" fue casi perfecto, no dejó jugar a Atlético Miramar, controló a los dos hombres de ataque que llegaban con confianza y golpeó rápido para sacar una ventaja de dos goles. Sin embargo, fue otro el equipo de Mariscal en la segunda parte, cedió pelota y terreno, no logró mantener la intensidad, cometió errores infantiles y se tuvo que conformar con un 2 a 2 que dejó un sabor amargo.

Banfield sabía que no tenía que darle espacios a Atlético Miramar, porque venía de ganar 5 a 0 y tiene hombres de ataque que marcan diferencia. Entonces, se paró firme con Roselli, Presentado y Asensión, manejó la pelota con Luciano Broso e incomodó con los dos puntas. La visita no hizo pie, estaba incómodo, y por eso no sorprendió que a los 5', el local haya abierto el marcador: el "10" metió un cambio de frente bárbaro para Diego Cepeda que estuvo generoso y la bajó de cabeza para Leonardo Barros que sacó a relucir su categoría y definió para poner el 1 a 0 para el "taladro".

El rápido gol le sacó la presión del debut al equipo de Mariscal y parecía que no lo sentía, con solidez, juego y contundencia. Todas las pelotas divididas eran del albiverde y Atlético se desesperó, cometió una serie de infracciones seguidas y en una de esas, Banfield volvió a aprovechar, Damián Riveira metió un centro bárbaro, Luciano Broso anticipó de manera perfecta y casi sin pensarlo, el conjunto del Puerto se encontró con dos de ventaja a los 10'.

El encuentro se equilibró, pero Banfield seguía siendo un poco más, no tanto en la posesión de la pelota, pero sí en la profundidad para llegar al arco rival. Ni Pedro Alé Pérez ni Ezequiel Petti podían ratificar lo hecho siete días antes y eran absorvidos por la defensa local. Las jugadas no abundaban, la visita se acercó sin demasiado peligro a Ramil, salvo un cabezazo que terminó en gol y fue anulado por offside, mientras que el "taladro" cuando pisaba el acelerador llegaba a fondo, con buenas intervenciones de Diego Cepeda.

El complemento siguió con la misma tónica. Al menos en los primeros minutos, pasado los 10', los jugadores de Banfield empezaron a sentir el desgaste y ya no tenían el control del partido, lo que permitió que Atlético Miramar se agrande y empiece a arrimarse a acercarse al descuento. El exCírculo Deportivo, Matías Atlante, dio un llamado de atención con un gran remate desde lejos que exigió una mejor respuesta de Brian Ramil, que cacheteó con lo justo y mandó la pelota al palo, cuando la visita empezaba a festejar. David Mariscal no realizaba cambios y el equipo ya no tenía la misma dinámica de la etapa inicial.

Avisó la visita y, en un momento, le pasaron factura los de Caldeira. A los 18', Atlante metió un buen centro, Ezequiel Petti ganó en el corazón del área y selló el 1-2 que abría el partido y le ponía mayor emoción al tramo decisivo. El entrenador esperó para hacer los cambios y, cuando se quiso acordar, el marcador estaba en tablas. Una falta en el borde del área quedó para que Matías Atlante haga gala de su excelsa pegada, venza la resistencia de Ramil y cambie el rumbo del partido.

El empate lo descolocó por completo al "taladro" que, encima, a los 25', perdió a una de sus figuras, Luciano Broso, que se enojó en un offside, golpeó al arquero Gil y se fue a las duchas antes de tiempo, complicando aún más el panorama. Recién ahí, Mariscal movió el banco y mandó a Belagardi por Barros para reordenarse. El partido se "picó", todas las pelotas se jugaban como si fuera la última, al límite. En un córner para Banfield, Lezcano golpeó a un jugador local y fue expulsado, lo que podía acomodar todo de nuevo. Sin embargo, dos minutos después, a Asensión se le fue la pierna y otra vez el "taladro" quedaba con un hombre menos.

El partido estaba desvirtuado y podía pasar cualquier cosa. Cualquiera de los dos lo pudo ganar, pero Atlético Miramar estuvo más cerca con una definición de Petti que chocó contra la reacción de Ramil. Un sabor amargo para Banfield que tenía todo bajo control, que había marcado una clara diferencia en el primer tiempo y se vino muy abajo en el complemento, no lo pudo aguantar, sufrió dos expulsiones infantiles y terminó dejando dos puntos importantes en el camino.

El conjunto de David Mariscal formó con: Brian Ramil; Nahuel Roselli, Juan Pablo Presentado y Joaquín Asensión; Damian Riveira, Juan Ignacio Briones, Leonel Parra y Diego Cepeda; Luciano Broso; Leonardo Barros (Leonel Belagardi) y Fernando Juárez.