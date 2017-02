Mamás en lucha: "Quisieron darnos lo que necesitábamos nosotras, pero no permitimos eso"

El grupo de Mamás en lucha, la organización que reúne a padres de chicos con discapacidades que no encuentran respuestas en el Estado en cuanto a la entrega de alimentos, botones gástricos y material ortopédico, no se da por vencido. Este martes volvieron a manifestarse en la puerta de la Municipalidad a la espera de una solución general a su conflicto, y no un parche como les ofrecieron en la últimas horas.

Viviana, mamá de Carlos, recordó que hace dos meses comenzaron con su lucha para solicitar que se regularice la entrega en el marco del Programa Médico Obligatorio que debería cubrir las necesidades de su hijos.

"Buscamos respuestas del municipio, tuvimos una cita pero no sirve para nada porque la gente de Cambiemos no se presentó. Después no recibimos ninguna clase de respuesta.

Que van a hablar, van a hablar, pero después no se concreta nada. Hicimos un acampe en Zona Sanitaria y nos recibió el director. Le expusimos nuestros problemas, que él ya conocía por supuesto. También prometió hablar con uno u otro, pero nuestros hijos no pueden esperar el tiempo para todo el protocolo que ellos tienen", relató Viviana.

En ese marco, la mamá de Carlos contó, sin hacer nombres, que quisieron darles a las mamás que se manifestaron en los últimos días lo que necesitan para sus hijos. "Pero no permitimos eso. Somos mamás que venimos a luchar no solo por nuestros hijos sino por que se acomode todo el programa. Hay 8 mil beneficiarios", remarcó.

Pamela, mamá de David, enumeró que un botón gástrico cuesta alrededor de 8.500 pesos, una silla de ruedas postural que los chicos necesitan para no tener deformidades en sus huesos y músculos, alrededor de 150 mil pesos.

"El costo de la alimentación, lo más común es de 25 mi pesos al mes. Son costos que como papás no los podemos sostener", explicó, mientras que Viviana acotó que hay meses que reciben y otros que no. "No tenemos nada que nos avale", insistió.

Las mamás destacaron que si bien hay muchas personas que no son conscientes de la situación porque "no les toca", remarcó que recibieron apoyo de muchas organizaciones que acompañan "esta lucha que es la reivindicación de los derechos de nuestros hijos".