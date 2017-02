Pablo Micheli: "No hay un hogar de argentinos que no se queje del tema de la luz y el gas"

El secretario general de la CTA Autónoma Pablo Micheli llegó a Mar del Plata para respaldar el reclamo de los trabajadores de Luz y Fuerza, que le reclaman mejores condiciones a la empresa Edea y señaló que esta situación está nacionalizada y le apuntó al gobierno de Mauricio Macri: "No hay un hogar de argentinos que no se queje del tema de la luz y el gas".

"Esta situación se agrava en todo el país. Ayer en Capital la térmica superó los 40 grados e inmediatamente hubo más de 100 mil familias sin luz. Nos arrancan la cabeza con la tarifa y no están resolviendo. Ya lo vivimos cuando dijeron que había que privatizar todo porque eso iba a mejorar los servicios en la Argentina", apuntó Micheli en una conferencia en la sede del sindicato Luz y Fuerza.

En ese marco, señaló que "la responsabilidad" de que estas situaciones no tengan "un cauce masivo de expresión popular en la calle" es de los dirigentes. "Si no nos ponemos de acuerdo y no convocamos juntos a ese paro nacional que hace más de un año decimos que hay que hacer... Está demostrado que los únicos que podemos parar el ajuste somos los trabajadores y el pueblo movilizado", remarcó.

En esa línea, recordó que los tarifazos que anunció el gobierno originalmente eran del 2000% y advirtió que con las marchas y los cuestionamientos populares "hicieron retroceder al gobierno". "No al nivel que uno quisiera, pero de 2000% a 400% hay una diferencia importante", añadió.

En la misma línea, el dirigente gremial opinó que "es hora de que los argentinos nos despertamos" y apuntó que el presidente Mauricio Macri viajó a España a decirles a las empresas de aquel país que inviertan aquí "porque la cosa está fácil".

"Nos aumentan las tarifas, nos estafan con los precios de los alimentos, los salarios están bajos, si hay una paritaria que sobrepasa lo que el gobierno quiere la impugna y si hay un juez que dice que esa paritaria tiene validez va el ministro de Trabajo y pide que le hagan juicio político. Hay toda una campaña que está rompiendo las normas mínimas de la democracia", señaló.