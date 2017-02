El STM y la inspección de Arroyo: “No debe haber policías armados en una escuela”

El gobierno del intendente Arroyo vivió este jueves otra jornada tormentosa, luego de su inesperada inspección en la escuela municipal 205, que terminó en un verdadero escándalo con el Ejecutivo de protagonista y muchos cuestionamientos por parte de los docentes de la institución, miembros uno de los cinco colegios afectados por la imposibilidad de imprimir los analíticos ante la falta del servicio de internet.

Para el día después, 0223 decidió comunicarse con Alejandra Ayek, la secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que relató algunos pormenores de lo acontecido y no ahorró críticas por la actitud del jefe comunal, además de recordar que los reclamos realizados por las escuelas para solucionar la problemática datan del año pasado. “La primera nota que tengo con un pedido es del 29 de noviembre”, informó.

Ayek aclaró que en ese entonces, Crovetto les ofreció a los directivos escolares que fueran hasta la sede de la secretaría de Educación para realizar las impresiones correspondientes, sin embargo, razonó: “En diciembre mismo le manifestamos que eso no era viable. La documentación no se puede estar paseando de un lado a otro todos los días, porque son trámites que se hacen de manera periódica. No corresponde, son papeles muy valiosos y exigen sumo cuidado”, definió.

“Le dimos la alternativa a Crovetto de que se comunicara con la Dirección Provincial de Escuelas, para que esas instituciones puedan darle respuesta a sus estudiantes egresados, a los que se les fue venciendo el plazo para presentar el analítico”, detalló la dirigente gremial.

Consultada por las denuncias de mal trato, Ayek habló sobre la incongruencia de la presencia de Arroyo: “No hubo una situación buena, no hubo un trato acorde al momento. Todo se podría haber evitado. Además, la revisión de los libros la realiza un inspector de la Dirección provincial de Educación, no era necesario que fueran nueve personas incluida el intendente a una escuela para eso”, entendió.

Por si fuera poco, la presencia de efectivos de la policía local terminó por colapsar los ánimos: “Fue muy particular que fuera con la policía. Además de que tal como lo marca la normativa, no puede haber policías armados dentro de una institución escolar”, sumó.

“Nos quedamos hasta muy tarde en la escuela. Angustiados y con mucha bronca. Cuando les preguntamos en definitiva cómo íbamos a solucionar el problema, nos dijeron que no estaban ahí por ese tema. La situación es delicada, no sabemos si Crovetto, o bien no puede con su tarea, o bien no quiere realizarla”, concluyó.