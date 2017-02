Cocaína, delivery y escuchas: detuvieron a cinco miembros de una banda y el jefe logró escapar

Al menos cinco miembros de una banda que comercializaba cocaína bajo la modalidad delivery a clientes de alto poder adquisitivo fue desarticulada este viernes luego de la realización de siete allanamientos. El jefe del grupo logró escapar y es intensamente buscado por la policía.

Tras seis meses de investigación –que incluyó la escucha de teléfonos y la grabación de algunos miembros del grupo- el fiscal de Estupefacientes Leandro Favaro junto al Cuerpo de Ayudantía Técnica a la Instrucción (CATI) solicitó la realización de los allanamientos. Con la intención de evitar filtraciones, los operativos estuvieron a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina.

Un local sobre la avenida Luro, otro en pleno centro, una vivienda en el barrio Malvinas Argentinas y el gimnasio ubicado en Alberti al 1200 fueron algunos de los allanamientos en los que secuestraron aproximadamente 400 mil pesos y una cantidad no precisada de cocaína y marihuana. Aunque las identidades de los detenidos no trascendieron, las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que entre los miembros de la banda hay un ex policía y una persona que trabaja en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

“A diferencia de los detenidos que trabajaban directamente bajo las órdenes del prófugo, el empleado del área salud adquiría la droga en cercanías del Hospital Materno Infantil y comercializaba bajo la modalidad delivery o en su propio lugar del trabajo”, aseguraron las mismas fuentes.

La banda coordinaba la venta de droga –especialmente cocaína- a través de comunicaciones telefónicas o por WhatsApp con clientes de alto poder adquisitivo. Más allá del fraccionamiento que podía hacerse bajo la modalidad delivery, las operaciones apuntaban a envoltorios cuyo monto nunca era menor a los quinientos pesos.