Franco Greggi lidera en la clase Moth

Comenzó una nueva Semana Internacional, con la participación de 520 embarcaciones y 630 deportistas que “coparon” los tres clubes náuticos ubicados en el Puerto de Mar del Plata y que se unen anualmente para esta realización.



Fueron 3 regatas de Snipe y 4 de Moth, clases que compartieron la misma cancha de regata, en las aguas exteriores del puerto y que tuvieron condiciones ideales, con un viento de 12 nudos del Este-Noreste, con rachas que llegaron a los 14. Las olas de mediano tamaño complicaron un tanto, fundamentalmente a las popas de los Moth, pero afortunadamente se pudieron correr todas las regatas previstas.



En Moth, la lucha se circunscribió a los dos primeros, pudiendo Segers arrebatarle una sóla carrera al bicampeón argentino. Massimo Contessi tuvo una gran actuación y terminó tercero en esta jornada.



Andrés Verdier, en tanto ganó dos y fue segundo en la restante competencia, mostrando una gran hegemonía en Snipe.



Mientras ocurría todo esto, en el playón del Club Náutico Mar del Plata, organizador de la competencia junto al Yacht Club, se procedió a la medición de los 320 Optimist, entre Timoneles y Principiantes que comenzarán a navegar este lunes.



Aprovechando el día, el resto de las clases, que aún no entró en la fase competitiva, salió al mar para probar las distintas canchas, con lo cual desde Playa Grande o Cabo Corrientes se pudo ver a cientos de embarcaciones surcando las aguas marplatenses.



El pronóstico para este domingo no es muy alentador. Está previsto un viento muy fuerte del Sud-Sudeste; de confirmarse este pronóstico, no va a haber actividad, fundamentalmente porque las embarcaciones tienen un límite de viento por cuestiones de seguridad de los deportistas.



Lo que si se realizará, es la ceremonia inaugural de esta Semana, que cuenta con la participación de 48 deportistas extranjeros y los mejores exponentes de nuestro país.